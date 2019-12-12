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美國會將過新法 阻川普退出北約

2019-12-12 21:55台灣醒報 記者林祐任╱台北報導

美國參議院外交委員會11日通過新法案，以阻止川普退出北約。(Photo by 影...
美國參議院外交委員會11日通過新法案，以阻止川普退出北約。(Photo by 影片截圖)
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美國國會可望通過新法案，以阻止川普獨行其事退出北約！川普因不滿北約各國的國防預算比例遠不如美國，有意退出北約。但因北約的價值在於共同防禦承諾：當成員國遭受攻擊，其他國必須給予援助。參議員凱恩起草法案，要求未來總統退出任何條約都必須事先告知國會。

川普一向不滿北約

《紐約時報》指出，川普曾在2018年多次私下揚言將讓美國退出北約，例如7月川普曾向國家安全官員表示，北約是在消耗美國。目前美國國防支出佔其GDP 3.4%，反觀歐洲成員國與加拿大平均只有1.55%，且美國軍費支出占了北約軍費總額近7成。

根據《衛報》報導，法案起草人民主黨參議員凱恩曾指出，川普的前國家安全事務助理波頓曾在11月私下提及，川普若是順利連任，恐將成為「徹頭徹尾的孤立主義者」，包含退出成立70年的北約。

新法補足憲法漏洞

凱恩的新法案是補足美國憲法的漏洞，憲法只規定總統批准任何條約必須經三分之二的參議員同意，卻沒有「退出」條約的門檻。新法案賦予國會許多權利，譬如總統退出任何條約必須事先告知國會，而且未經國會批准，不得動用預算在退出條約的過程，此外，國會的法律顧問辦公室也有權對白宮提起訴訟。

「雖然我們無法改變川普腦袋中的想法，但我們可以向北約顯示，美國還有很多人認同北約的價值。」凱恩表示，參議院外交委員會已在11日通過新法案，若最終三讀通過便是一個例證。他預估，在眾議院可望獲得壓倒性的支持，在參議院則可以獲得67票以上。

土耳其帶回軌道

《The National》指出，國防部長埃斯柏11日呼籲，土耳其已運行出北約的「軌道」，北約各國必須想辦法合力將土耳其帶回來。針對土耳其11月向俄羅斯購買S-400飛彈系統，埃斯柏坦言，土耳其和北約的距離愈來愈遠。

對於土耳其入侵敘利亞可能的戰爭罪行，埃斯柏則沒有表達譴責，僅表示任何指控必須要先調查。

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北約川普土耳其

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