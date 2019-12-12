分析師：若川普周日宣布加徵關稅 iPhone恐漲150美元

分析師表示，若美國總統川普如期於本周日（15日）對大約1,600億美元的中國大陸產品加徵15%關稅，將使從中國大陸輸美的每支iPhone成本，增加150美元。

Wedbush證券公司分析師Dan Ives表示，在川普加徵關稅情況下，若蘋果維持iPhone的價格不變，並自行吸收額外關稅，該公司明年的每股純益可能減少約4%。他並估計，15%的關稅將使每支iPhone的價格提高約150美元，如果蘋果公司調漲iPhone的價格，明年的需求將萎縮6%-8%。

蘋果已為Apple Watch、AirPods耳機、iMac桌上型電腦和HomePod智慧音箱支付30%的關稅，但該公司並未透過漲價來彌補關稅。如果對iPhone等最受歡迎的產品也採取同樣做法，衝擊將更大。iPhone、iPad和Mac等產品的銷售，合計占蘋果年度營收近四分之三。

但彭博資訊報導，蘋果這些最重要的產品，以及支撐其成功的供應鏈，可能會躲過利潤受擠壓的威脅，至少短期是如此。

隨著期限日漸逼近，美中兩國為期20個月的貿易戰來到緊要關頭。中國大陸官員預期，川普將會延遲實施這項進口關稅。若果真如此，蘋果暫時鬆口氣。但雙方的談判一直充斥著錯過截止日期及意外變卦。