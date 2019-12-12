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撈走7.22億美元！3男靠加密貨幣詐「白癡肥羊」

2019-12-12 13:33世界日報 編譯郭宣含╱綜合11日電

三名男子被控進行加密貨幣挖礦行動，官員稱這起「高科技龐氏騙局」騙走投資人7億22...
三名男子被控進行加密貨幣挖礦行動，官員稱這起「高科技龐氏騙局」騙走投資人7億2200萬美元，三人已遭逮捕。（Getty Images)
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聯邦當局宣布查獲三名男子被控經營加密貨幣挖礦行動，官員稱這起「高科技龐氏騙局」騙走投資人7億2200萬美元，三人已遭逮捕。

聯邦檢察官辦公室指出，37歲戈奇(Matthew Goettsche)10日在科羅拉多州遭逮捕，38歲維克斯(Jobadiah Weeks)在佛州遭拘留，而49歲艾貝爾(Joseph Abel)則在加州遭逮捕；目前不清楚這三人是否有律師。

根據聯邦檢察官，三人從2014年4月經營「比特俱樂部網絡」(BitClub Network)的生意至本月，他們稱從事加密貨幣合力挖礦，並承諾購買其股票的投資人會獲得收入，若投資人招募新人進來還會獲得獎勵。

不過當局表示，該網絡承諾會發放錢其實是場騙局。

挖礦指的是利用電腦解決數學問題，藉此紀錄虛擬貨幣交易；挖礦者可透過挖礦收到虛擬貨幣

聯邦檢察官辦公室發聲明指出：「戈奇和他的共謀者談過，他們的目標對象是『愚蠢』投資人，也就是他們口中的『綿羊』，他說他『利用這些白癡建立起整個模型』。」

該辦公室指出，戈奇2015年叫另一名共謀者增加60%的每日收入，並稱這是筆拿不到的收入，也是場「龐氏騙局」；在龐氏騙局中，支付給初期投資人的錢，其實來自後來加入投資人的口袋，而非來自實際獲利。

當局表示，戈奇與夥伴從全球投資人手上騙取至少同等於7億2200萬美元的錢，並過奢侈的生活；他們也共謀販售未在美國證券交易委員會註冊的股票。

聯邦檢察官卡佩尼托(Craig Carpenito)在聲明中表示：「起訴書稱被告利用複雜的加密貨幣世界，藉此占毫無戒心投資人的便宜。他們的作法是更現代的高科技龐氏騙局，並因此騙取數億元。」

這三人在新澤西州被起訴共謀販售未註冊證券，戈奇和維克斯還遭起訴共謀匯款詐欺；若遭前項罪名成立，最高恐面臨五年聯邦刑期，後者最高則為20年。

聯邦檢察官辦公室表示，除這三名詐騙份子外，還有另外兩人遭起訴，但尚未被逮捕也未公布兩人姓名。

檢察官虛擬貨幣詐騙

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