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美國新州槍案 槍手曾是仇恨團體成員

2019-12-12 13:26世界日報 記者謝哲澍、編譯郭宣含╱綜合報導

在槍擊中喪生的33歲猶太超市老闆娘費倫茨(Leah Mindel Ferencz...
在槍擊中喪生的33歲猶太超市老闆娘費倫茨(Leah Mindel Ferencz)與其24歲表弟德威許(Moshe Deutsch)。取自社交網站
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新澤西州檢察長吉沃(Gurbir Grewal)11日在記者會上表示，新州澤西市(Jersey City)10日槍擊案的47歲槍手安德森(David Anderson)屬仇恨團體「非裔希伯來以色列人」(Black Hebrew Israelite)成員，他與50歲女友弗朗辛葛拉姆(Francine Graham)在街邊停下貨車後，打開車門，舉起長槍，朝著猶太超市，邊走邊開槍，路人驚嚇，四下逃命；最後造成六人喪命；澤西市市長認為此案為仇恨犯罪。

澤西市市長富洛普(Steven Fulop)11日表示，監視器畫面可見，兩名槍手10日下午先在公墓射殺一名警探西爾斯(Joseph Seals)。當時西爾斯上前盤問兩名槍手，因為他們的貨車涉及7日貝揚市(Bayonne)的另一起命案，警方事後認為兩人為主嫌，西爾斯正在追查此案。

影像顯示，槍手隨後鎖定一哩外的猶太超市並緩慢開去；「嫌犯停在超市前對街，冷靜打開車門，他們帶著兩把長步槍。」兩人走向超市時抽出槍，路人倉皇逃命，一名男子搶在兩人抵達前逃出超市。

33歲猶太超市老闆娘費倫茨(Leah Mindel Ferencz)與其24歲表弟德威許(Moshe Deutsch)，和49歲猶太教會召集人羅德格斯(Miguel Jason Rodriguez)不幸在店內遭兩名槍手射殺而喪命；警方抵達後，槍手跟警方交火對峙兩小時後身亡。

當局仍在調查該起槍擊案，尚未確認兇嫌動機，但當地猶太領袖迅速指稱這是起仇恨行動，富洛普和紐約市長白思豪(Bill de Blasio)也公開譴責反猶太主義。富洛普表示，槍擊案畫面「清楚」可見，槍手「鎖定」這間猶太超市；「我之前用反猶太這個詞，但我真的覺得這是起仇恨犯罪，我認為目前我們獲得的資訊支持這個說法。」

警方表示，安德森曾在網路發表反警察和反猶太人言論，而且曾是「非裔希伯來以色列人」成員。該猶太組織認為非裔美國人是古希伯來人後裔，強調非裔是上帝選民並追捧「黑人至上」主義。調查人員也在兇嫌車上發現一枚管炸藥。

法律文件指出，安德森有三次非法持槍犯罪記錄並坐牢逾一年。一名匿名鄰居表示，原本葛拉姆是有禮貌又上進的居家照護人員，但她2007年認識安德森後就性情大變；鄰居稱安德森是咄咄逼人的「魯蛇」(loser)，似乎鎖定葛拉姆並控制她。

猶太槍擊

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