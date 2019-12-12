五角大廈： 若JEDI合約延後執行 軍力恐落後中國大陸

彭博資訊報導，美國國防部長艾思博（Mark Esper）表示，若五角大廈的100億美元雲端運算合約被迫延後執行，美國將面臨軍力落後中國大陸的風險。

美國國防部的「聯合組織防衛基礎」計畫（Joint Enterprise Defense Infrastructure program，JEDI）合約為期10年，旨在鞏固該部門的雲端運算基礎架構，並使技術系統現代化，最終可讓所有美軍單位透過同一系統分享訊息，在人工智慧（AI）協助下即時搜尋資料。

該合約標案由微軟拿下，但科技巨擘亞馬遜向美國聯邦權利申訴法院（US Court ofFederal Claims）提告，主張得標程序有「明顯的偏見」；亞馬遜宣稱，美國總統川普濫用職權，不讓亞馬遜贏得這項利潤豐厚的國防合約標案。

艾思博周三在眾院軍事委員會（House Armed Services Committee）的聽證會上表示，儘管亞馬遜提告，五角大廈仍在推進這項合約。五角大廈發言人聲明指出，國防部雲端運算計畫辦公室本周將與微軟的人員會談，籌備JEDI的相關事務