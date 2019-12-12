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五角大廈： 若JEDI合約延後執行 軍力恐落後中國大陸

2019-12-12 09:31經濟日報 編譯林奕榮／綜合外電

彭博資訊報導，美國國防部長艾思博（Mark Esper）表示，若五角大廈的100億美元雲端運算合約被迫延後執行，美國將面臨軍力落後中國大陸的風險。

美國國防部的「聯合組織防衛基礎」計畫（Joint Enterprise Defense Infrastructure program，JEDI）合約為期10年，旨在鞏固該部門的雲端運算基礎架構，並使技術系統現代化，最終可讓所有美軍單位透過同一系統分享訊息，在人工智慧（AI）協助下即時搜尋資料。

該合約標案由微軟拿下，但科技巨擘亞馬遜向美國聯邦權利申訴法院（US Court ofFederal Claims）提告，主張得標程序有「明顯的偏見」；亞馬遜宣稱，美國總統川普濫用職權，不讓亞馬遜贏得這項利潤豐厚的國防合約標案。

艾思博周三在眾院軍事委員會（House Armed Services Committee）的聽證會上表示，儘管亞馬遜提告，五角大廈仍在推進這項合約。五角大廈發言人聲明指出，國防部雲端運算計畫辦公室本周將與微軟的人員會談，籌備JEDI的相關事務

他並指出，延後執行合約，可能導致各軍事單位在尋求技術基礎設施現代化的過程「各行其道」，「面對中國等國家時，我們的行動、思考和作戰速度等能力，可能落居下風。」

美國國防部長艾思博表示，100億美元的「聯合組織防衛基礎」計畫合約若延後執行，可...
美國國防部長艾思博表示，100億美元的「聯合組織防衛基礎」計畫合約若延後執行，可能使美國軍力落後中國大陸。 路透
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國防部五角大廈美軍

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