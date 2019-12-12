親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

專訪／李佳芬：蔡能贏韓450萬票？「一個笑話」

美股上漲 Fed示意短期內維持利率不變

2019-12-12 07:04經濟日報 編譯林奕榮／綜合外電

美股周三小幅上漲，美國聯準會（Fed）一如預期按兵不動，並示意借貸成本可能在一段時間內維持不變。

道瓊工業指數上漲29.37點或0.11%，報27,911.09點；標普500指數上漲9.1點或0.29%，至3,141.62點；那斯達克指數上漲37.87點或0.44%，報8,654.05點。

標普500指數各類股多數上漲，材料股和科技股漲幅最大。

Fed表示，溫和的經濟增長和低失業率，預計將持續到明年的總統選舉。Fed今年已三度降息，周三維持指標利率在1.50%-1.75%的目標區間，符合市場預期。

Fed決策官員表示，將繼續監控全球情勢的發展以決定是否需要調整利率，也將密切關注通膨壓力低迷的情況，反映他們對物價上漲速度未達到目標感到擔憂。

Cambridge Global Payments首席市場策略師Karl Schamotta表示：「Fed的態度是是審慎樂觀，聲明和預測中的語氣表明，他們認為防止經濟下滑採取的舉措已經足夠。」

Fed今年放鬆貨幣政策，已推升美股漲至紀錄高點；標普500指數今年來累計上漲25%。

投資人普遍預期Fed此次會議將維持利率不變，聚焦美國是否對中國大陸輸美商品加徵新關稅。美國總統川普曾表示，新關稅將於12月15日生效。

D.A. Davidson財富管理研究主管James Ragan表示：「Fed今年已經三次調降利率，這個題材已推升股市。我們處在非常好的利率環境中，希望能夠幫助經濟成長；接下來，投資人的焦點將回到貿易上。」

大型居家修繕連鎖業者家得寶（Home Depot）股價下跌1.8%，拖累道瓊指數的漲幅。該公司的2020會計年度營收預測不如市場預期。

美國服裝零售商Eagle Outfitters挫跌6.5%，該公司預測假期購物季獲利和同店銷售額低於市場預期。

Fed一如預期按兵不動，美股周三小幅上漲。 路透
Fed一如預期按兵不動，美股周三小幅上漲。 路透
分享

Fed標普

延伸閱讀

台積電ADR小漲0.1% 隨費半上漲

美股小跌 投資人在美對陸是否加徵關稅期限前如...

十年來飆3,767%！這支FAANG漲幅遠勝...

美股回落收在盤中低點 投資人在12月15日前...

相關新聞

參院若彈劾 川普將親自上陣

2019-12-12 00:00

洗衣機也能藏！美海關又查獲陸偷渡客 活逮11人

2019-12-11 22:15

被彈劾比一比 華勒斯：川普比柯林頓問題大得多

2019-12-11 19:36

大戲上場！川普宣布出席參院彈劾聽證：我會證明我無罪

2019-12-11 19:34

共和黨轟民主黨搞「最慢速政變」 只想拉下川普

2019-12-11 19:33

擔心影響選情民主黨溫和派想轉彎 擬以懲戒代替彈劾

2019-12-11 19:32

一小時內先彈劾再通過法案 民主黨對付川普兩手策略

2019-12-11 19:30

路透獨家／二戰後首見 美軍計畫出資興建稀土處理設施

2019-12-11 17:14

鼠年「吉利錢」開賣啦！共售10萬8888份

2019-12-11 17:00

挪軍費建牆遭聯邦法官封殺 川普擬上訴

2019-12-11 16:57

鳳凰城大學招生詐欺 與FTC成5000萬元和解

2019-12-11 16:55

23歲史丹福博士生林鶯研究癌症 入圍富比世精英榜

2019-12-11 16:54

亞馬遜網洩個資？75萬美國人出生證明可下載

2019-12-11 16:47

美墨加貿易協定協議過關 川普：民主黨支持很棒

2019-12-11 14:36

川普將赴參院 為彈劾案作證

2019-12-11 14:33

美國會議員達成協議 美軍將增太空軍種

2019-12-11 13:54

好多先知！「穆罕默德」進全美10大新生兒名

2019-12-11 13:19

人口普查缺口！全美四分之一人口住在空屋區難計算

2019-12-11 13:18

美國近年科技工作大增 5大都會區占9成

2019-12-11 13:16

阿富汗美軍基地附近發生自殺攻擊 川普剛去過

2019-12-11 12:11

經濟解析／如期生效或暫緩？川普內部對陸關稅口徑不一

2019-12-11 11:35

彈劾川普條文出爐後 國會後續程序3部曲

2019-12-11 11:08

籲外界自主抵制中國 美議員拒用陸貨改買台製品

2019-12-11 10:28

川普彈劾案 預計下週舉行表決

2019-12-11 10:05

川普籲莫斯科別干涉選舉 俄外長否認談過此事

2019-12-11 10:00

美墨加自由貿易協定修訂版 美眾院下周可望表決通過

2019-12-11 08:10

美元在Fed決策前夕下跌 英鎊觸及3月以來新高

2019-12-11 07:40

6死！新州澤西市激烈槍戰 1警2嫌3民眾喪生

2019-12-11 06:15
看更多

熱門文章

影／美房產公司年終發3億元！全場員工哭成一片

2019-12-11 16:48

38男共享1女！詐騙集團包吃包住 屋內保險套供性服務

2019-12-11 16:13

他載「受傷哈士奇」回公司 同事看一眼嚇壞

2019-12-11 17:22

分析師：美中可能趕在周六晚上11時宣布達成貿易協議

2019-12-11 21:41

影／比利時神童趕不上9歲大學畢業 爸爸改要他直攻博士

2019-12-11 12:09

影／懷特島火山爆發增至6死 救援人員曝島上如車諾比核爆

2019-12-11 12:53

黑人夫妻生出全白嬰兒 路人老愛問：孩子是誰的？

2019-12-11 14:52

影／淡定哥！致命雪崩來襲 他慢跑逃離還自拍

2019-12-11 16:23

櫻花妹超佩服台女！「3大原因」讓她狂讚：地表最強生物

2019-12-11 22:32

時代雜誌揭曉2019年度風雲人物：瑞典環保少女童貝里

2019-12-11 20:50

洗衣機也能藏！美海關又查獲陸偷渡客 活逮11人

2019-12-11 22:15

孟晚舟加拿大法庭勝仗 司法當局需交出相關證據

2019-12-11 10:50

Aramco上市首日飆10%直奔漲停 市值1.88兆美元超越蘋果

2019-12-11 16:00

汪喵網紅超吸金 科學說話：淪陷不是你的錯

2019-12-11 11:00

18歲男狂打工樂喊成功買房 真相曝光慘遭打臉

2019-12-11 15:14

庫克到新加坡傳統市場吃早餐 除了碗糕.豆漿還愛這甜點

2019-12-11 19:07

白宮貿易顧問納瓦羅：無跡象顯示15日不會對陸加徵關稅

2019-12-11 09:27

聯準會暗示到明年都會按兵不動 偏鴿立場壓低美元

2019-12-12 05:17

蘋果外包獨鍾中國大陸？庫克：只以技術考量挑最好的

2019-12-11 09:30

是誰惡作劇？賭城鴿子頭戴牛仔帽到處飛

2019-12-11 23:06

老少皆慘！韓智庫：60歲退休制增企業負擔 青年失業飆

2019-12-11 17:54

正妹IG曬「拐杖糖髮色」網狂讚：擊敗所有聖誕造型

2019-12-11 14:47

經濟解析／如期生效或暫緩？川普內部對陸關稅口徑不一

2019-12-11 11:35

Fed今年最後一場決策會 如預期按兵不動

2019-12-12 03:02

出動嗅探犬、無人機！非洲豬瘟來到邊界 德國如臨大敵

2019-12-11 15:12

南太平洋小島布干維爾公投結果出爐 98%贊成獨立

2019-12-11 13:42

繼華為後…美國禁購令擬擴及中國巴士、列車 比亞迪、中車首當其衝

2019-12-11 13:40

路透獨家／二戰後首見 美軍計畫出資興建稀土處理設施

2019-12-11 17:14

男子天生無雙臂小腿 3填問卷申領津貼都被刁難

2019-12-11 11:22

英國明天選舉最新民調：強生多數優勢縮小

2019-12-11 09:47

空巴訂單及交貨量再度打敗波音 歸因737 MAX效應

2019-12-11 14:42

愛貓受困洗衣機「旋轉20分鐘」 飼主CPR撿回一命

2019-12-11 17:39

聽到低級笑話也只能忍耐 日本大學生控訴「職前性騷擾」

2019-12-11 15:29

蔡崇信體育王國再擴充 1,000萬美元入股電競G2 Esports

2019-12-11 10:12

法國數十萬人上街頭 總理將提年改細節盼解僵局

2019-12-11 08:39

籲外界自主抵制中國 美議員拒用陸貨改買台製品

2019-12-11 10:28

WTO上訴機制今天停擺 中國大使打黑領帶哀悼

2019-12-11 10:34

被彈劾比一比 華勒斯：川普比柯林頓問題大得多

2019-12-11 19:36

阿富汗美軍基地附近發生自殺攻擊 川普剛去過

2019-12-11 12:11

男童躺在醫院地板上的照片是真是假？英大選前掀波

2019-12-11 10:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top