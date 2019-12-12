美股上漲 Fed示意短期內維持利率不變

美股周三小幅上漲，美國聯準會（Fed）一如預期按兵不動，並示意借貸成本可能在一段時間內維持不變。

道瓊工業指數上漲29.37點或0.11%，報27,911.09點；標普500指數上漲9.1點或0.29%，至3,141.62點；那斯達克指數上漲37.87點或0.44%，報8,654.05點。

標普500指數各類股多數上漲，材料股和科技股漲幅最大。

Fed表示，溫和的經濟增長和低失業率，預計將持續到明年的總統選舉。Fed今年已三度降息，周三維持指標利率在1.50%-1.75%的目標區間，符合市場預期。

Fed決策官員表示，將繼續監控全球情勢的發展以決定是否需要調整利率，也將密切關注通膨壓力低迷的情況，反映他們對物價上漲速度未達到目標感到擔憂。

Cambridge Global Payments首席市場策略師Karl Schamotta表示：「Fed的態度是是審慎樂觀，聲明和預測中的語氣表明，他們認為防止經濟下滑採取的舉措已經足夠。」

Fed今年放鬆貨幣政策，已推升美股漲至紀錄高點；標普500指數今年來累計上漲25%。

投資人普遍預期Fed此次會議將維持利率不變，聚焦美國是否對中國大陸輸美商品加徵新關稅。美國總統川普曾表示，新關稅將於12月15日生效。

D.A. Davidson財富管理研究主管James Ragan表示：「Fed今年已經三次調降利率，這個題材已推升股市。我們處在非常好的利率環境中，希望能夠幫助經濟成長；接下來，投資人的焦點將回到貿易上。」

大型居家修繕連鎖業者家得寶（Home Depot）股價下跌1.8%，拖累道瓊指數的漲幅。該公司的2020會計年度營收預測不如市場預期。