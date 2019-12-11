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一小時內先彈劾再通過法案 民主黨對付川普兩手策略

2019-12-11 19:30世界日報 記者顏伶如／綜合報導

在短短一小時內，民主黨國會議員在眾院先彈劾川普總統，緊接著又通過堪稱川普今年最重要的法案，如此對比明顯的發展，凸顯了民主黨正以兩手策略對付川普。

在立法部門「卡關」已有頗長時日的北美貿易協定，10日終於在眾院通過，讓川普得到2019年裡最重要的立法勝利。

混亂且無法預測是川普執政的主要特色，但彈劾案與北美貿易協定這兩項反差極大的重要發展都出現在同一天，讓外界看出民主黨方面還是願意與白宮合作，才能完成這個世代以來規模最大的貿易法案；同時，民主黨交手的這位國家領導人卻涉嫌重大犯罪，可能成為美國史上第三位遭到彈劾的總統。

對於是否應該啟動彈劾，民主、共和兩黨雖然有著不同看法，但對於讓貿易協定立法通過，雙方卻是有著強烈動機以及合作意願。

放眼2020年連任選舉的川普，此時獲得民主黨議員支持，讓更改法案名稱之後的美墨加貿易協定得以過關，等於是兌現了2016年選舉時最重要的政見之一。

民主黨議員則表示，到華府來並不是只為跟川普唱反調而已，法案通過的時間點並沒有刻意安排。

民主黨籍眾院歲出入委員會主席尼爾(Richard E. Neal)表示：「有時候某些案子的時間會重疊在一起，我們其實也無法插手。」眾院歲出入委員會在彈劾案及貿易協定兩案都扮演重要角色。

尼爾說，曾經多次說過，一旦在貿易協定方面獲得進展，就會讓法案過關，「如果取得協議，我們就會通過立法，所以在時間方面是不可能控制的。」

民主黨川普

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