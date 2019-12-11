被彈劾比一比 華勒斯：川普比柯林頓問題大得多

眾院民主黨人10日宣布彈劾川普總統，也曾遭彈劾的前總統比爾·柯林頓(Bill Clinton)表示，國會議員「正在做他們認為正確的事情。」

柯林頓在紐約市參觀柯林頓基金會一項計畫時向福斯新聞表示，「他們正按照自己的意願做事，我們應該拭目以待。其他的人都應該去做我們想做的事。」

柯林頓因為在有關他和寶拉·瓊斯(Paula Jones)以及莫妮卡·陸文斯基(Monica Lewinsky)的性醜聞爭議案中涉及偽證和妨礙司法公正，1998年於總統任內遭眾院彈劾，後來參院宣告他無罪。

對外界將柯林頓與川普彈劾案相提並論，福斯新聞福斯新聞主播華勒斯(Chris Wallace)9日不以為然地指出，「川普的醜聞比起柯林頓的性謊言，問題要大太多了。」

華勒斯的評論主要是不同意前獨立檢察官史達( Ken Starr)的觀點；曾導致柯林頓遭彈劾的史達9日認為，國會對川普的指控太「狹隘」，指檢察官抱持偏見「透過有色眼鏡來看世界」。

「柯林頓彈劾案基本上是他有關性的問題是否曾在宣誓情況下說謊，但川普彈劾案卻是將對自己有利的政治利益做為支持重要外交友邦的條件。」華勒斯說，「這根本一點也不『狹隘』，遠比柯林頓彈劾案要大得多。」

華勒斯表示，柯林頓彈劾案和川普彈劾案的判斷標準大不相同，「在我看來，和柯林頓是否有性謊言相比，現在問題更大、是關於外交政策、國家安全和選舉安全的問題。」

這不是華勒斯第一次反駁共和黨有關川普的說辭。11月他曾針對烏克蘭醜聞與眾院共和黨黨鞭史卡利斯( Steve Scalise)辯論後，川普推文表示：「史蒂夫．史卡利斯狠狠修理了討人厭的華勒斯(他永遠比不上他的父親麥克)，除非我去上他的節目，不然他的收視率最低。這種愚蠢又不公平的訪問，福斯新聞從未發生過。史蒂夫做得好！」