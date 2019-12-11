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擔心影響選情民主黨溫和派想轉彎 擬以懲戒代替彈劾

2019-12-11 19:32世界日報 記者顏伶如／綜合報導

對於川普總統彈劾案持保留意見的部分中間路線民主黨聯邦眾議員，私下討論著對川普祭出程度較輕微的處罰，也有議員考慮待彈劾案交付投票時，對於其中一項罪名投下反對票；消息人士透露，出身於2016年川普勝選選區的大約十名溫和派民主黨議員，9日晚間曾在一場聚會中，商議是否以投票懲戒川普替代彈劾。

根據媒體報導，這些溫和派的民主黨國會議員，擔心支持彈劾案恐怕必須面臨政治後座力，自從感恩節假期以來便議論著因應之道。

另外一批同樣走溫和路線的民主黨議員，由於積極想要展現不受黨中央指揮的獨立意志，則針對妨礙國會(obstruction of Congress)的彈劾罪名交換意見，考慮投下反對票；這些議員傾向於投反對票的理由則是，似乎沒有足夠證據得以證實川普企圖藐視國會權力，畢竟所有爭議最終必須由法院裁定。

眾院議長波洛西10日將彈劾川普的罪名集中在烏克蘭「電話門」涉嫌濫權(abuse of power)及妨礙國會兩大項目；許多包括眾院司法委員會成員在內的眾議員，則希望把妨礙司法(obstruction of justice)罪名也納入其中，理由是有特別檢察官穆勒(Robert Mueller)的「通俄案」調查報告做為根據，但未獲得波洛西及民主黨黨團高層接受。

不只沒有提到穆勒調查報告，原本傳出可能列入彈劾罪名的賄賂罪(bribery)，最後在彈劾案由裡也不見了。這兩項罪名雖然內容較為複雜，但從某種角度來看，其實更有說服力。

對選民來說，賄賂一詞簡單易懂，望文生義便能知道民主黨指控川普的罪行為何，但民主黨議員擔憂的是，訴諸賄賂必須舉證構成罪名的事實，恐怕有實際上的困難。

沒有把穆勒調查報告納入彈劾案的原因則是，避免共和黨議員挑出調查報告當中的部分細節放大處理，讓是否構成罪名的模糊空間變得更大。

民主黨川普彈劾案

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