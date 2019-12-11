共和黨轟民主黨搞「最慢速政變」 只想拉下川普

眾院10日宣布彈劾川普總統的兩項罪狀後，共和黨聲稱川普上任後，民主黨人就開始主導彈劾行動，進行「史上最慢的政變」，試圖顛覆川普的選情；眾院共和黨人同日也致函眾院司法委員會主席納德勒(Jerrold Nadler)，要求眾院少數黨也舉行彈劾聽證會。

川普與其支持者認為，民主黨人彈劾川普是為了推翻2016年選舉結果，並阻撓川普2020年連任。

亞利桑納州共和黨聯邦眾議員、眾院自由黨團主席比格斯(Andy Biggs)表示，這是三年來民主黨既定目標的高潮，他們想要彈劾並讓總統下台；他也稱民主黨彈劾是「史上推動速度最慢的政變」。

南卡羅來納州共和黨聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)10日推文表示：「犯下『濫權』罪狀的人是推動彈劾的民主黨人，不是川普總統。」

共和黨眾院黨鞭史卡利斯(Steve Scalise)也在推特批評民主黨人：「他們沒理由彈劾，沒有賄賂、沒有條件交換、沒有濫權。真相不在他們那一方，這是一起針對川普並操縱2020年選舉的可悲政治行動。」

眾院少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)在記者會上表示，彈劾行動是開國先賢擔心的情況，美國不會為這個日子感到驕傲，他稱這令國會感到「尷尬」。

在比格斯主導下，眾院少數黨10日致函納德勒表示，先前共和黨人要求在列出彈劾罪狀前舉行眾院少數黨聽證會，但民主黨人未遵守時程表，共和黨人表示依現行規定他們有權召開聽證會。

該信指出，在眾院議員程序權利受到尊重以前，共和黨人將盡力利用任何國會可行辦法，凸顯民主黨人無所作為。除了比格斯，包括麥卡錫、史卡利斯等71名共和黨人簽署該信。

納德勒拒絕回應眾院共和黨是否會召開聽證會。