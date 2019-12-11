大戲上場！川普宣布出席參院彈劾聽證：我會證明我無罪

白宮10日宣布，若參院審理彈劾案，川普總統會以某種形式參加；雖然川普和參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)都期待參院審理，但雙方卻不同調，麥康諾希望速戰速決，避免參院淪為秀場，而川普卻想要一場精彩好戲，趁機衝擊民主黨選情。

白宮聲明：總統將證明自己無罪

民主黨10日公布兩項彈劾川普的罪狀後，白宮發言人葛瑞珊(Stephanie Grisham)也發出聲明：「這兩項無根據彈劾罪狀的聲明確實對總統造成傷害，也傷害美國人民，人民期望他們選出來的官員能代表自己壯大國家。總統將在參院說明這些不實指控，並預期能夠完全無罪，因為他沒做錯任何事情。」

目前不清楚川普會如何在參院為自己辯護，他可能將此事委派給他的律師；白宮律師西波隆(Pat Cipollone)本月初曾會晤共和黨參議員談論彈劾案。

白宮現將重心放在參院，這是下一個彈劾程序，這也表示政府已接受這個預料中的結果：川普會是美國史上第三位遭彈劾的總統。

麥康諾估：最快10天內結束審理

雖然川普和參院都預期面臨彈劾審理，但麥康諾已表明，他希望盡快結束審理，避免參院可能因表決受到傷害，甚至爆發衝突成為兩黨戰場；若彈劾案送往參院，許多共和黨參議員早已打算宣判川普無罪，可能在未傳喚任何證人的情況下直接進行表決，速速結束這場表演。

一名消息人士透露，麥康諾甚至打算，最快在十天內結束審理。

不過這場參院好戲恰好為川普所望，根據兩名消息人士，川普私下告訴顧問，他不希望參院彈劾審理快速落幕，他反而希望參院轟轟烈烈審理彈劾案。

川普期盼 白登兒、吹哨者參院作證

川普希望前副總統的兒子杭特．白登(Hunter Biden)、眾院情報委員會主席謝安達(Adam Schiff)和吹哨者都出面作證，而且要出庭而非透過影片出席；他還希望公開彈劾審理過程，藉機打擊民主黨總統參選人的選情。

消息人士表示，川普已坐看現任和前幕僚作證，並宣稱他的行為不恰當，對此川普大為光火，他表示很快會為自己辯護；白宮和麥康諾辦公室不願對此評論。

麥康諾10日表示，他認為耶誕節之前參院不會開始彈劾案，這代表參院可能要等到明年1月才會開始審理彈劾案。