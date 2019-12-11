路透獨家／二戰後首見 美軍計畫出資興建稀土處理設施

路透11日根據美國政府文件獨家報導，美國軍方計畫出資興建稀土處理設施，這是美方一項緊急計畫的一部分，為的是確保由國內供應製造武器及電子產品的稀土。

這是美軍自二次世界大戰期間打造第一枚原子彈的曼哈坦計畫以來，首度由軍方投資，大規模生產稀土。

美國總統川普今年稍早下令美軍更新稀土供應鏈，他警告說，仰賴其他國家供應這種戰略礦物，可能阻礙美國的國防工作。中國大陸目前是世界上提煉最多稀土的國家，曾威脅停止對美出口稀土。