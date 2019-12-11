鼠年「吉利錢」開賣啦！共售10萬8888份

鼠是中國十二生肖的「頭陣」，常被視為精明、樂天的象徵，在迎來2020年鼠年之際，聯邦財政部的鼠年「吉利錢」10日亮相，將於美東時間11日中午12時起網上開賣，共發售10萬8888份。

「吉利錢」是財政部印鈔鑄幣局唯一針對特定族裔發行的貨幣產品，鑄幣局局長歐利亞(Leonard Olijar)說，吉利錢是鑄幣局最成功的產品之一，過去30年來一直廣受歡迎，而每年一度的生肖吉利錢，每次開售不到一周就售罄，有時甚至一、兩天就賣完。

生肖吉利錢已邁入第18個年頭，最早的生肖吉利錢是2002年的馬年，它們不僅寓意吉祥美好，在文化大熔爐的美國，也是慶祝亞裔文化傳統的好機會。

歐利亞說，美國首位總統喬治華盛頓就是鼠年出生，鼠年出生的人常給人聰明伶俐、樂天派的感覺，「尤其做生意很成功。」

這次鼠年吉利錢的封面圖是一隻燙金鼠，一旁寫著中英文的「Lucky Money Note」、「吉利錢」和「屬歲迎春」四字。內頁則以手捧錢幣的如意鼠為主圖，附上「福祿壽囍臨門，金銀財寶齊來」，並用英文介紹鼠年吉利錢的寓意，以序號「8888」開始的原由。

鑄幣局負責「吉利錢」製作與發行的營銷主任布朗(Kevin Brown)表示，由於限量發行具收藏價值且有幸運意涵，受到亞裔歡迎，常常一推出就被搶購一空；不僅是華人客源，非華裔也從中了解到亞裔文化，小學教學也會引入這些知識。

一元的鼠年吉利錢售價每張5.95元，超過50份每份4.5元，公開發售的第一日，每戶限購250份，12月12日起不限購。電話訂購: 1(800) USA-MINT (872-6468) ，網上訂購：https://catalog.usmint.gov/。

除了生肖吉利錢，鑄幣局去年首發面額2元的熊貓吉利錢，也頗受歡迎，熊貓「吉利錢」每份12.88元，內有一張未流通的2元美鈔，也以「888」序號開頭，長年可購。