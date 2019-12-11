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挪軍費建牆遭聯邦法官封殺 川普擬上訴

2019-12-11 16:57世界日報 編譯孫梁╱綜合10日電

德州艾爾帕索的聯邦地區法官10日封殺川普總統擬用36億元軍事建設費在美墨邊界建牆的計畫，裁定專款專用，川普政府無權挪用國會為不同用途而撥出的資金，但川普政府預計將提上訴。

川普政府準備用36億元的國防建設預算，在與墨西哥接壤的邊界地區修建175哩長的金屬障礙物。川普政府打算在明年底前，在美墨邊界築起450哩長的邊界防護設施，但聯邦法官的封殺裁決給川普的計畫投下陰影。

前總統柯林頓任命的聯邦地區法官布里翁斯(David Briones)在裁決中指出，川普政府試圖通過宣布緊急狀態來挪用軍中建設費，這是非法的，應被永久禁止。

布里翁斯法官今年10月曾做出裁決，臨時叫停川普挪用軍費建邊界牆的計畫，但臨時裁決尚不具全國效力。

川普政府為建邊界牆迄今已挪用近100億元資金，布里翁斯法官的裁決將只影響到其中的三分之一，但對挪用的其他資金則不適用，包括軍方的反毒資金，不過仍是聯邦地區法官對川普的建牆計畫做出的第一個封殺裁決。

向聯邦法院提控的艾爾帕索郡表示，他們不需要邊界牆，因為將對該郡歡迎移民的名聲造成永久傷害。提控方的律師說，聯邦法官的裁決表明，川普不能把未經國會授權的資金用於建邊界牆，「川普不能用國家緊急法來否決國會的撥款決定，他不能把軍事建設費挪用到修建邊界牆上」。

川普軍費柯林頓

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