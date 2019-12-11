鳳凰城大學招生詐欺 與FTC成5000萬元和解

聯邦貿易委員會對鳳凰城大學的詐欺招生廣告提控後，10日雙方達成5000萬元的和解協議。 (美聯社) 分享 facebook 聯邦貿易委員會(FTC)對網路教學為主的鳳凰城大學(University of Phoenix)的詐欺招生廣告提控後，10日雙方達成5000萬元的和解協議，學校並同意取消1億4100萬元的學生債務。

為了招攬學生，以營利為目的的鳳凰城大學2012年發布招生廣告，稱他們與微軟、推特和Adobe等公司是合作夥伴，為學生創造就業機會，但實際上學校與上述公司沒有合作協議。

FTC表示，這是他們與這所營利大學達成金額最高的和解協議，FTC說，學生的就學選擇很重要，他們要根據事實做決定，而不是不存在的就業機會。

鳳凰城大學表示，他們之所以同意達成和解協議，是為了避免偏離為學生服務的中心。校方當年的廣告宣傳發生在學校的前任擁有單位時期，在FTC開始調查前已有結論，但校方仍認為他們的舉措合適。

阿波羅教育集團擁有的鳳凰城大學位於亞利桑納州的鳳凰城，在全國有55個校區，主要提供網路教學，是接受退伍軍人獎學金最多的大學。

和解協議規定，對於2012年10月1日至2016年底錄取的學生，鳳凰城大學和阿波羅集團將取消他們所欠的全部債務，校方將致函借貸學生，正式通知他們不再欠債，協議還禁止學校發布自稱與大公司有合作關係的虛假廣告。FTC表示，5000萬元的和解金將用來幫助受到廣告誤導的消費者。

FTC的控告指出，鳳凰城大學2012年的一則電視廣告，是一個開車人在停滿汽車的停車場尋找空車位，在出現「鳳凰城大學與企業合作為你創造選擇」的旁白後，廣告畫面顯現出微軟和美國紅十字會等許多企業的標識。

鳳凰城大學還在其他的電視台、電台和網路廣告中，稱他們與AT&T、日立和Avis等大公司有合作關係。學校2013年的一則廣告說，AT&T和Adobe等公司協助學校推出教學計畫，體現出今天的課程是為了明天的就業。但調查顯示，廣告內容完全不實。