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23歲史丹福博士生林鶯研究癌症 入圍富比世精英榜

2019-12-11 16:54世界日報 記者張晨／紐約報導

23歲博士生林鶯致力研究癌症治療，獲富比世30歲以下精英。 (林鶯提供)
23歲博士生林鶯致力研究癌症治療，獲富比世30歲以下精英。 (林鶯提供)
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23歲的史丹福大學博士生林鶯因發現一種原被認為促進惡性腫瘤增長的蛋白質，其實並不會使腫瘤惡化；這發現顛覆了近十年百餘篇醫學權威的學術研究，在逾千候選人中，入圍富比世(Forbes)日前公布美國2020年度30位30歲以下精英榜。

林鶯出生在紐約皇后區的一個福州移民家庭，中學隨父母遷至長島；16歲時，科學老師看到林鶯醉心學校的實驗室，問她想不想參加長島冷泉癌症實驗室(Cold Spring Harbor Laboratory)的未來合夥人計畫；該計畫每年只開放三個名額，必須通過學校提交申請，申請人不但要平時成績優異，還需參加面試考核。

林鶯表示，冷泉實驗室為入圍者提供寬鬆的研究環境，入圍者可選擇任意課題鑽研，比校園更專業的實驗室，讓她對科學研究產生了濃厚的興趣。

林鶯說，進入實驗室同一年也報考了哥倫比亞大學(Columbia University)科學榮譽項目(Science Honors Program)，這個僅開放給十至12年級學生的項目，是培養多位諾貝爾獎得主的搖籃。

「那氣氛很像中國的高考。」中文十分流利的林鶯10日接受本報電話專訪時笑說，三個小時150道包括物理、化學、生物與自然科學等考題，只有成績在前10%的學生才能入選；而林鶯躋身其中，就此踏上醫學研究之路。

入圍富比世精英榜的論文，基於林鶯19歲時的一次實驗；當時她就讀於紐約州立大學石溪分校二年級，在冷泉港實驗室的研究結果顯示，發現一種癌症靶向藥，並未起到應有作用。

「當時我對研究結果持懷疑態度，覺得肯定是某些環節出了問題。」林鶯說，但是自己的導師、也是富比世入圍論文的團隊成員Jason Sheltzer力挺林鶯的研究結果；他們也深知，若該項研究結論成立，將推翻許多學術權威近些年已經被業界公認的研究成果；接下來，他們又花了三年研究不同的癌症靶向藥。

今年9月11日，林鶯和團隊在醫院研究期刊「科學轉化醫學」(Science Translational Medicine)發表的論文，綜合了近七年的研究成果，指出一種癌症依賴性蛋白，其實並不是助長癌症的溫床，且對抗這種蛋白的靶向藥也是湊巧奏效，但總體對病人的治療情況起不到進步作用。

這篇論文使她登榜富比世；林鶯表示，研發一款新的癌症藥物平均需要花費20至30億元，但這高額的投入很少能產生結果，97％的新抗癌藥物最終在臨床試驗中失敗，儘管生物醫學研究取得了長足進展，但這一現象並沒有得到改善，癌症在全世界仍是主要死亡原因。

「在這種高失敗率的驅動下，我們探索如何促使更多的抗癌藥物走出實驗室，進入臨床。」林鶯說，許多抗癌藥物在臨床試驗中失敗，主因它們針對與癌症無關緊要的蛋白質設計，並且產生錯誤的作用機制。

林鶯說，論文的研究方法，可廣泛應用於評估臨床前環境中藥物的靶向活性，設計更好的臨床試驗並減少對患者的傷害。

23歲的林鶯堅信科學發給她的每一張未知牌，她的此項研究推翻了近180篇來自頂級醫學院專家學者的研究成果；她現在終於相信年齡和閱歷並不能成為尋找真相的指路牌，與時刻緊密合作的團隊和導師一起，科學需勇於探索可能才會求得真知。

癌症富比世冷泉

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