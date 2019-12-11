亞馬遜網洩個資？75萬美國人出生證明可下載

科技新聞網站TechCrunch發現，超過75萬份2017年迄今的美國出生證明申請，被人發現放在未加密的「亞馬遜網路服務公司」（Amazon Web Serivce）線上儲存空間，一度無須密碼，任何人都能下載。

這些紀錄包含申請人的姓名、生日、目前居住地址、電郵地址、電話號碼和個人歷史信息，包括過去的地址、家庭成員姓名和申請事由。

TechCrunch表示，已聯絡當地數據保護當局，警告資料可能外洩，但未獲回應。

這些申請是提供給美國公民的出生證明副本，內含大量個人資訊，這些個人資訊與申請護照或協尋家庭歷史所需填寫的內容相似。

英國資訊洩漏檢測公司「Fidus資訊安全」（Fidus Information Security）首先發現這個問題，TechCrunch比對後證實，這些雲端資訊與公開紀錄的文件吻合。

Fidus資訊安全公司上周發現另一像關於手機的資訊安全漏洞，超過26萬1300份屬於電信公司AT&T、Verizon和T-Mobile的文件外洩，內容包括用戶姓名、地址、電話號碼和通聯紀錄。

該空間裡還有銀行對帳單，羅列使用者姓名、密碼和PIN碼，讓任何人都能存取這些帳號。

這起資訊外洩事件可追溯到美國第四大電信公司「史普林」（Sprint）的包商和行銷代理，雖然這只是個案，但顯然存在數據儲存與安全環境的缺失。

TechCrunch指出，該伺服器存取超過26萬1300份文件，大多為可追溯至2015年的電信帳單。

「史普林」發言人透過電郵表示，「我們發現狀況馬上聯繫供應商，獲悉安全弱點已矯正；我們謹慎看待顧客資料，密切監控情況，確保供應商採取所有必要措施強化資訊安全；受影響的顧客將及時被通知如何聯絡我們獲得進一步資料。」

這個雲端資料夾被發現時不用密碼，任何人都能下載；TechCrunch指出，不清楚這些資料暴露了多久才被發現問題。