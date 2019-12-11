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美國近年科技工作大增 5大都會區占9成

2019-12-11 13:16世界日報 編譯郭宣含╱綜合10日電

根據一項新研究，近年美國最優秀科技人才受到更強的動力驅使，前往波士頓、聖地牙哥、舊金山、西雅圖和聖荷西五大都會區，這些地方的高科技工作成長占全美90%，使其他地方望塵莫及。

華府公共政策研究機構「布魯金斯研究院」(Brookings Institution)學者莫羅(Mark Muro)和惠頓(Jacob Whiton)，以及「資訊科技與創新基金會」(Information Technology and Innovation Foundation)主席艾金森(Rob Atkinson)共同撰寫的研究指出，僅這五大都會區就占2015年到2017年全美90%高科技工作成長，其他377個都會區則占10%。

這段期間13個高科技產業共創造25萬6063個工作機會，例如軟體出版、製藥、半導體生產等工作。根據這份研究，獲得高科技工作機會的小城市包括威斯康辛州麥迪遜(Madison)、紐約州奧伯尼(Albany)、猶他州普洛佛(Provo)和賓州匹茲堡(Pittsburgh)；部分知名城市在增加高科技工作方面則落後，像是紐約市和德州奧斯汀(Austin)。

這樣的結果造成越來越多高科技資源集中在少數地方，加強的經濟力道也逐漸擴大這五大都會區與其他地方的差距。

科技業資源匯集在少數地區產生最大生產力，經濟學家稱為「聚集經濟」，這不僅可以迅速傳播新概念，這些企業也可集中大量人才；不過經濟學家表示，聚集的力量卻違背科技可讓人在任何地方工作的概念。

莫羅表示，不管都市是否吸引到高科技人才，這波趨勢都為這些城市帶來問題；舊金山和波士頓等高科技城市的房價攀升、交通壅塞和面臨社會成本，而這些大城市以外的地區則逐漸失去科技帶動的活力。

部分大城市被甩在後頭，華盛頓都會區、達拉斯、費城、芝加哥和洛杉磯在2005年到2017年失去逾4萬5000個高科技工作；許多中心地帶的小城市也面臨相同情況。

這份報告指出：「全國各地如今可能掉入發展不足的『陷阱』中。」報告呼籲全國支持核心地區以外的科技發展，例如聯邦政府1000億元研發經費、勞力發展、稅務優惠等十年計畫。

舊金山洛杉磯半導體

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