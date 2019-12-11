人口普查缺口！全美四分之一人口住在空屋區難計算

全國四分之一人口住在難計算社區 底特律最難算人 美聯社 分享 facebook

聯邦人口普查局明年即將開始計算全國人口，目前估計大約四分之一的人住在很難算的都市區，尤以底特律市最為嚴重。底特律有數萬間空屋、城市極為貧窮、上網管道稀少，不少居民認為回答官方問卷與改善自己生活毫無關連。

「美聯社」10日報導，分析官方數據後，其他「鐵銹帶」城鎮人口也告流失，而「陽光帶」(Sun Belt)有大批外國及國內移民，對想由美國東岸到西岸，計算出總人口，造成類似的挑戰。

大約四分之一人口住在很難計算的市區，其中大多數住在亞特蘭大、克利夫蘭、達拉斯、洛杉磯、密爾瓦基、田納西州曼斐斯市及加州佛萊斯諾(Fresno)市。

準確算出總人口，對分配1兆5000億元的聯邦開支，還有決定哪些州應該增減國會席次，至為重要。普查局長迪靈漢今年夏天才對國會議員們說，設法接觸到難以計列的人口，最為重要，也是最高施政前提。

底特律最近有回春跡象，市區有些大樓重修，增加新的精品飯店，藝術界也重拾生氣。但這種復興與某些一直活在貧窮的居民毫無關係，數十年種族衝突叫他們對外人殘存不信任。1950年代起，底特律人口大出走，全市居民由180萬減到今天的67萬。

目前86%底特律市民住在很難計算的行政區，依美聯社分析，比例為全美大城市裡最高。該市市區東北角居民布洛克表示，當地人覺得外頭的人都取得濟助後，才輪得到他們。假如有人不想參加、幫忙人口普查，甚至什麼都懶得說，他都覺得不足為奇。

普查局預測，這次全國人口普查回應率會在60.5%。2000年底特律居民繳交人口普查表的比率約70%，但十年後掉到64%，而2010年全國回應率為74%。