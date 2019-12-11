好多先知！「穆罕默德」進全美10大新生兒名

「穆罕默德」(Muhammad)一直是全世界最受歡迎的名字之一，根據美國專業育兒網站「BabyCenter」的最新數據顯示，「穆罕默德」在今年晉升為新生男兒中最受歡迎的名字之一，和去年相比進步四個名次。

「BabyCenter」全球總編輯墨瑞表示：「當穆罕默德成為世界10大受歡迎的新生兒名字時，我們就知道，很快地也會成為美國10大受歡迎的名字」；另外，阿拉伯裔的名字「艾莉婭」(Aaliyah)，今年也被列為女寶寶名字中前10名受歡迎的。

兩大取自聖經的名字「諾亞」(Noah)和「以利亞」(Elijah)，今年在美國仍維持最受歡迎的男寶寶名字；「BabyCenter」表示，這些資料由今年國內60萬的新生兒父母主動向網站提供，而為了掌握最貼近事實的數據，在統計的同時將拼音相似名字合併(例如：Muhammad和Mohammed)。

社安署的紀錄也顯示，申請社會安全卡的「穆罕默德」人數也不斷增加；2000年時取名為「穆罕默德」的人數，在社會安全局中排名第620，到2018年時竄升到第345名，但不同於「BabyCenter」，社會安全局並沒有將拼音相似名字合併。

許多伊斯蘭信徒為紀念創始先知，將孩子取名為「穆罕默德」，原阿拉伯文意旨「最值得讚美的人」；根據羅格斯大學(Rutgers University)歷史教授席薇雅‧詹墨力克指出，伊斯蘭信徒並不是將穆罕默德視為神，而是「如何能過著最符合正道生活」的終極榜樣。

詹墨力克說：「將孩子取名為穆罕默德可以提醒他們，時時刻刻模仿先知的優良特質，並將這樣的傳統承襲至後代子孫。」

據丕優研究中心指出，全美目前有1%人口為穆斯林；研究人員預測到2050年時，穆斯林人口將會成長近乎一倍。