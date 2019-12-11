阿富汗美軍在基地附近遭自殺攻擊 川普剛去過那個基地

相關新聞
經濟解析／如期生效或暫緩？川普內部對陸關稅口徑不一2019-12-11 11:35
彈劾川普條文出爐後 國會後續程序3部曲2019-12-11 11:08
籲外界自主抵制中國 美議員拒用陸貨改買台製品2019-12-11 10:28
川普彈劾案 預計下週舉行表決2019-12-11 10:05
川普籲莫斯科別干涉選舉 俄外長否認談過此事2019-12-11 10:00
美墨加自由貿易協定修訂版 美眾院下周可望表決通過2019-12-11 08:10
美元在Fed決策前夕下跌 英鎊觸及3月以來新高2019-12-11 07:40
6死！新州澤西市激烈槍戰 1警2嫌3民眾喪生2019-12-11 06:15
遭控濫權和妨礙國會調查 川普斥彈劾罪名可笑2019-12-11 03:18
串流影音 躍好萊塢主流2019-12-11 00:11
美國聯邦眾議院彈劾文 控川普2大罪2019-12-10 23:55
反映性別去二元化 韋氏辭典2019年度代表字「they」2019-12-10 23:43
民主黨：等候證人 等於再讓川普有機會在大選舞弊2019-12-10 22:41
美國眾院公布彈劾川普案文 罪名包括濫權和妨礙國會2019-12-10 22:14
影／現場連線被性騷擾 女記者遭路跑男鹹豬手拍臀2019-12-10 17:37
8歲女童見受刑人父親 被要求先脫光搜身2019-12-10 16:51
老布希之孫 將進攻國會眾院2019-12-10 15:08
遭棄的「垃圾箱寶寶」竟是電腦神童 30歲身價19億2019-12-10 15:02
最高院拒審 美肯州反墮胎法令「贏了」2019-12-10 15:01
美國會達協議 遏「意外醫療巨額帳單」2019-12-10 14:58
付不起醫療費 美3分之1民眾拖延治療2019-12-10 14:57
耶穌誕生場景 耶穌和父母分別關在鐵籠引起討論2019-12-10 14:54
一派謊言vs.正確合理 川普通俄指控 FBI前後任局長互槓2019-12-10 14:51
巴維理大力護航川普 槓司法部報告、批通俄門調查方式2019-12-10 14:47
彈劾調查作證爆生氣說 美法學教授：妻犬被恐嚇2019-12-10 14:40
民主黨將公布彈劾川普條文 為表決鋪路2019-12-10 13:21
通俄門源頭審查報告：FBI未故意抹黑川普2019-12-10 12:12
北韓違反人權但聯合國不談？因為川普政府撐北韓2019-12-10 11:46
美國會兩黨達成共識 禁用中國巴士和列車2019-12-10 10:16
川普拚美中達成協議之際 美國會國防授權法案挺台抗陸2019-12-10 09:31
熱門文章
遭棄的「垃圾箱寶寶」竟是電腦神童 30歲身價19億2019-12-10 15:02
唱紅「麻雀變鳳凰」配樂 羅克賽女主唱辭世享壽61歲2019-12-10 22:36
15日川普新關稅大限將至 專家預期結果是這樣2019-12-10 18:00
真病嬌？甜美櫻花妹刺殺牛郎案開庭 事發真相令人唏噓2019-12-10 22:22
日「奇蹟的13歲」超美混血女模 明年登時尚大秀2019-12-10 13:07
6死！新州澤西市激烈槍戰 1警2嫌3民眾喪生2019-12-11 06:15
五星級飯店大調查！ 房客偷走最扯的東西是床墊2019-12-10 17:15
華爾街日報：美國擬延後對陸加稅2019-12-11 00:08
日本前防衛廳長官玉澤德一郎 住家附近遭槍擊2019-12-10 21:04
道瓊：美中談判代表擬延後15日的新關稅 美股期指翻紅2019-12-10 21:58
白血病男子接受骨髓移植 4年後精液竟有捐贈者DNA2019-12-10 17:50
公務員最該擔心的不是年金減少，而是沒年金！印尼總統：2020年以AI取代高官2019-12-10 15:12
關稅大限將至 美中出招探對方協議底線2019-12-10 22:02
留言