阿富汗美軍在基地附近遭自殺攻擊 川普剛去過那個基地

美聯社報導，阿富汗官員表示，美國部隊車隊在喀布爾北方的巴格蘭（Bagram）空軍基地附近遭到強力汽車炸彈自殺攻擊，死傷情況暫時不明。

美國總統川普11月底在感恩節突然訪問阿富汗慰勞美軍，當時就是訪問巴格蘭基地。

巴格蘭基地所在的帕爾旺省警長瓦利薩達（Mahfooz Walizada）說，自殺攻擊發生在當地11日早上，有幾棟房屋被毀，預料將有人員傷亡，但尚無法證實傷亡人數。