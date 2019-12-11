親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

新任歐盟主席馮德萊恩，如何以「地緣政治」重振歐洲？

吳怡農民調、網路聲量皆快速上揚 蔣萬安選情告急？

阿富汗美軍在基地附近遭自殺攻擊 川普剛去過那個基地

2019-12-11 12:11聯合報 編譯范振光／即時報導

美聯社報導，阿富汗官員表示，美國部隊車隊在喀布爾北方的巴格蘭（Bagram）空軍基地附近遭到強力汽車炸彈自殺攻擊，死傷情況暫時不明。

美國總統川普11月底在感恩節突然訪問阿富汗慰勞美軍，當時就是訪問巴格蘭基地。

巴格蘭基地所在的帕爾旺省警長瓦利薩達（Mahfooz Walizada）說，自殺攻擊發生在當地11日早上，有幾棟房屋被毀，預料將有人員傷亡，但尚無法證實傷亡人數。

巴格蘭基地美軍檔案照。路透
巴格蘭基地美軍檔案照。路透
分享

阿富汗炸彈美軍

延伸閱讀

經濟解析／如期生效或暫緩？川普內部對陸關稅口...

彈劾川普條文出爐後 國會後續程序3部曲

不滿一再成為川普說嘴對象 FBI前律師告上法...

川普彈劾案 預計下週舉行表決

相關新聞

經濟解析／如期生效或暫緩？川普內部對陸關稅口徑不一

2019-12-11 11:35

彈劾川普條文出爐後 國會後續程序3部曲

2019-12-11 11:08

籲外界自主抵制中國 美議員拒用陸貨改買台製品

2019-12-11 10:28

川普彈劾案 預計下週舉行表決

2019-12-11 10:05

川普籲莫斯科別干涉選舉 俄外長否認談過此事

2019-12-11 10:00

美墨加自由貿易協定修訂版 美眾院下周可望表決通過

2019-12-11 08:10

美元在Fed決策前夕下跌 英鎊觸及3月以來新高

2019-12-11 07:40

6死！新州澤西市激烈槍戰 1警2嫌3民眾喪生

2019-12-11 06:15

遭控濫權和妨礙國會調查 川普斥彈劾罪名可笑

2019-12-11 03:18

串流影音 躍好萊塢主流

2019-12-11 00:11

美國聯邦眾議院彈劾文 控川普2大罪

2019-12-10 23:55

反映性別去二元化 韋氏辭典2019年度代表字「they」

2019-12-10 23:43

民主黨：等候證人 等於再讓川普有機會在大選舞弊

2019-12-10 22:41

美國眾院公布彈劾川普案文 罪名包括濫權和妨礙國會

2019-12-10 22:14

影／現場連線被性騷擾 女記者遭路跑男鹹豬手拍臀

2019-12-10 17:37

8歲女童見受刑人父親 被要求先脫光搜身

2019-12-10 16:51

老布希之孫 將進攻國會眾院

2019-12-10 15:08

遭棄的「垃圾箱寶寶」竟是電腦神童 30歲身價19億

2019-12-10 15:02

最高院拒審 美肯州反墮胎法令「贏了」

2019-12-10 15:01

美國會達協議 遏「意外醫療巨額帳單」

2019-12-10 14:58

付不起醫療費 美3分之1民眾拖延治療

2019-12-10 14:57

耶穌誕生場景 耶穌和父母分別關在鐵籠引起討論

2019-12-10 14:54

一派謊言vs.正確合理 川普通俄指控 FBI前後任局長互槓

2019-12-10 14:51

巴維理大力護航川普 槓司法部報告、批通俄門調查方式

2019-12-10 14:47

彈劾調查作證爆生氣說 美法學教授：妻犬被恐嚇

2019-12-10 14:40

民主黨將公布彈劾川普條文 為表決鋪路

2019-12-10 13:21

通俄門源頭審查報告：FBI未故意抹黑川普

2019-12-10 12:12

北韓違反人權但聯合國不談？因為川普政府撐北韓

2019-12-10 11:46

美國會兩黨達成共識 禁用中國巴士和列車

2019-12-10 10:16

川普拚美中達成協議之際 美國會國防授權法案挺台抗陸

2019-12-10 09:31
看更多

熱門文章

遭棄的「垃圾箱寶寶」竟是電腦神童 30歲身價19億

2019-12-10 15:02

唱紅「麻雀變鳳凰」配樂 羅克賽女主唱辭世享壽61歲

2019-12-10 22:36

15日川普新關稅大限將至 專家預期結果是這樣

2019-12-10 18:00

真病嬌？甜美櫻花妹刺殺牛郎案開庭 事發真相令人唏噓

2019-12-10 22:22

日「奇蹟的13歲」超美混血女模 明年登時尚大秀

2019-12-10 13:07

6死！新州澤西市激烈槍戰 1警2嫌3民眾喪生

2019-12-11 06:15

五星級飯店大調查！ 房客偷走最扯的東西是床墊

2019-12-10 17:15

華爾街日報：美國擬延後對陸加稅

2019-12-11 00:08

日本前防衛廳長官玉澤德一郎 住家附近遭槍擊

2019-12-10 21:04

道瓊：美中談判代表擬延後15日的新關稅 美股期指翻紅

2019-12-10 21:58

白血病男子接受骨髓移植 4年後精液竟有捐贈者DNA

2019-12-10 17:50

公務員最該擔心的不是年金減少，而是沒年金！印尼總統：2020年以AI取代高官

2019-12-10 15:12

關稅大限將至 美中出招探對方協議底線

2019-12-10 22:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top