經濟解析／如期生效或暫緩？川普內部對陸關稅口徑不一

美國貿易代表署若不發出修改關稅的通知，美國將如期於12月15日對中國大陸1,600億美元的進口商品加徵15%的關稅。據報導中國官員預期川普政府會暫緩實施新關稅，以便有更多時間磋商臨時貿易協議。美國貿易代表納瓦羅不同意此說，直斥中方設法在貿易談判「取得話語權」，以影響市場。如今可以看出，美國是否有意願同意延後期限，連川普政府內部也眾說紛紜。

納瓦羅說：「決定在於總統，我看不出他除了達成重大協議和啟動關稅之外，會做任何別的事。」

美國農業部長普度周一則表示，他相信在新一輪關稅上會有「一些退讓」，「我不認為總統希望實施這些新關稅，但中國方面必須採取一些行動，好鼓勵他不要這樣做，但願中國對部分美國黃豆、豬肉進口予以豁免加徵關稅的舉措可能是這種信號 」

美國商務部長羅斯則表示，比起在12月15日之前還是之後加徵關稅，達成正確的交易更重要。「每過一天，我們協商的形勢就更好一些，」他補充說，大多數難題將留待後續階段的談判處理。

白宮國家經濟委員會主任庫德洛周二則說，目前仍未排除加徵關稅的可能性，不過他也表示，川普對他看到的談判進展感到鼓舞。「現實是這些關稅仍在考慮中，」不過他又說川普在中國問題上抱有「建設性的樂觀論調」。

中國前商務部長陳德銘周二在紐約一場會議上表示，中國和美國都需要達成協議，但得是一份公平的第一階段協議，如果延後12月15日關稅，達成協議的可能性會更高。若讓關稅生效，美方的彈藥很快就會用完，而中國肯定會報復，明年將很難開展談判。

華盛頓戰略與國際研究中心的中國問題專家 Jude Blanchette 表示，如果在達不成第一階段協議的情況下延後12月15日的關稅，就等於「完全承認雙方就算在最小範圍內也無法達成共識，這是因為雙方都認為自己占據了制高點。」