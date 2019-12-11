如期生效或暫緩？是否對陸加徵關稅要仍要看川普心意

美國總統川普只有四天就要決定是否在耶誕節前幾周對價值近1,600億美元的中國消費品徵收關稅，此舉在美國和中國都不受歡迎。

路透引述一名知情人士報導，白宮高級經濟和貿易顧問，包括貿易代表賴海哲、白宮國家經濟委員會主任庫德洛、國家貿易委員會主任納瓦羅和財政部長米努勤，預計將在未來幾天就這一決定與川普會面。目前還不清楚將做出什麼決定。

消息人士周一下午透露：「很可能會生效。也很可能會暫緩。總統將會做出決定。」

貿易專家指出，根據美國貿易代表辦公室發布的這批關稅稅率調整通知，川普政府必須採取行動，否則將自動生效。

McLarty Associates高級主管Tami Overby說：「除非美國貿易代表署發出修改關稅的通知，否則關稅將如期於12月15日生效。」

庫德洛周二早上表示，還沒有做出任何決定。庫德洛在《華爾街日報》舉辦的一次會議上表示，「現實情況是，12月15日的關稅仍有可能實施，總統已經暗示，如果關稅生效前剩餘不多的時間中，談判的發展不符合他的心意，關稅仍可能會生效。」

川普政府今年8月表示，將在12月15日對數千億美元計的中國製造消費品(4B清單)加徵15%的關稅。受這輪關稅衝擊的商品將包括遊戲機、電腦顯示器、耶誕裝飾品、玩具和衣物等經常作為禮物贈送的其他物品。

雙方仍未就協議的關鍵部分達成一致。了解談判情況的人士說，這些問題包括北京承諾購買美國農產品的具體規模，以及美國何時取消已經對中國商品加徵的其他關稅。

路透引述消息人士指出，如果白宮真的在12月15日讓新一輪關稅生效，那麼美中貿易談判可能在川普總統餘下任期內徹底破裂。

路透對8月公布的關稅清單進行的分析顯示，12月15日關稅將影響的商品包括農藥和其他化學品等工業產品，但也包括耶誕節和新年前後需求量很大的一批消費品。包括塑料餐具、手袋、相冊、羊毛浴衣、絲質睡衣和珠寶手表。