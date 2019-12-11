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6死！新州澤西市激烈槍戰 1警2嫌3民眾喪生

2019-12-11 06:15世界日報 記者謝哲澍／新澤西州報導

澤西市爆發槍戰，警方封鎖街道。
澤西市爆發槍戰，警方封鎖街道。
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澤西市槍戰，大批警力抵達現場。 (美聯社)
澤西市槍戰，大批警力抵達現場。 (美聯社)
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美東時間4:30PM/ 更新

新州澤西市(Jersey City)10日下午爆發激烈槍戰，造成6死，包括1名警察、2名嫌犯和3位民眾。

澤西市爆發槍戰，警方封鎖街道。 (美聯社)
澤西市爆發槍戰，警方封鎖街道。 (美聯社)
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美東時間4:00PM/ 新州澤西市激烈槍戰 一警察頭部中槍身亡

新州澤西市(Jersey City)10日下午爆發激烈槍戰，一名警察頭部中槍死亡，至少兩名警察受傷。一名高級執法官員稱槍手隱藏在一家雜貨店中數小時，用長槍對警察進行突襲攻擊；在長達數小時的槍戰中，該槍手與另一名嫌犯受傷。川普總統已表達關切。

據美聯社報導，除了一名警察身亡外，還有兩名警察和一名平民在槍戰中受傷，傷勢穩定。NBC電視台報導稱，一名嫌犯目前還留在雜貨店中，另一名槍手據悉逃往臨近的學校。在大約三個街區外工作的目擊者Andy Patel稱，警匪交火大約持續了一小時，期間槍聲不斷。警方目前還無法確認槍手數量。

澤西市學區總監Frank Walker宣布封鎖所有學校，配備武器的地方警察和特警(SWAT)隨後趕至現場，頭部中槍的警員被送往澤西市醫院(Jersey City Medical Center)急救，隨後宣告不治。警方稱該事件目前尚無恐怖襲擊涉及。

案發地點圖示。(美聯社)
案發地點圖示。(美聯社)
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新州州長墨菲聲明稱，所有人為澤西市警方成員祈禱和祝福，「我有信心我們的執法人員能夠解決現在的困境。」總統川普也在社交網站上表示關切。目擊者稱槍聲暫停了大約20分鐘，警方利用這段時間封鎖並清理街道。目前此案還在持續進行中。

NBC引用高級執法官員稱，嫌犯當時駕駛一輛卡車到達現場，目前警方還在確認這輛卡車是否安全。聯邦調查局(FBI)探員、紐約警方(NYPD)緊急小組、酒精、烟草、武器與爆炸辦公室等均已趕至現場。

美東時間1:28PM / 又傳槍擊 新州員警中彈 2嫌在逃

新州澤西市（Jersey city）傳出員警中彈，槍擊發生在當地的酒莊，位於Wilkinson Avenue和 Martin Luther King Dr.。中彈員警被兩名槍手以長槍襲擊，目前已被送到當地醫院救治。槍擊案附近學校目前關閉中，警方正在追擊嫌犯。

受傷員警送醫急救。(美聯社)
受傷員警送醫急救。(美聯社)
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警察川普槍擊槍枝

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