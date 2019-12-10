親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

美麗島40週年／國家暴力下 時代刻痕的集體傳記

民主黨：等候證人 等於再讓川普有機會在大選舞弊

2019-12-10 22:41聯合報 編譯張佑生╱即時報導

美國聯邦眾議院情報委員會主席謝安達（Adam Schiff ）10日表示，外界質疑民主黨為何不能多等一下，等待法院裁定強制川普不准的證人必須出席聽證會，不肯公布的文件必須公布？

謝安達回答，法院花了八個月才裁定前白宮法律顧問麥甘必須出席聽證會，上級審法院勢必曠日廢時，所以民主黨為何不再等等的相關問題，可以換成問題是：為何不讓川普再一次在大選舞弊？為何不讓他再作弊一次？

眾院情報委員會主席謝安達。美聯社
眾院情報委員會主席謝安達。美聯社
分享

民主黨川普白宮

延伸閱讀

美國眾院公布彈劾川普案文 罪名包括濫權和妨礙...

時代風雲人物決選名單 川普、習近平、反送中在...

彈劾川普條款將出爐 可能指控一次看

15日川普新關稅大限將至 專家預期結果是這樣

相關新聞

影／現場連線被性騷擾 女記者遭路跑男鹹豬手拍臀

2019-12-10 17:37

美國眾院公布彈劾川普案文 罪名包括濫權和妨礙國會

2019-12-10 22:14

8歲女童見受刑人父親 被要求先脫光搜身

2019-12-10 16:51

老布希之孫 將進攻國會眾院

2019-12-10 15:08

遭棄的「垃圾箱寶寶」竟是電腦神童 30歲身價19億

2019-12-10 15:02

最高院拒審 美肯州反墮胎法令「贏了」

2019-12-10 15:01

美國會達協議 遏「意外醫療巨額帳單」

2019-12-10 14:58

付不起醫療費 美3分之1民眾拖延治療

2019-12-10 14:57

耶穌誕生場景 耶穌和父母分別關在鐵籠引起討論

2019-12-10 14:54

一派謊言vs.正確合理 川普通俄指控 FBI前後任局長互槓

2019-12-10 14:51

巴維理大力護航川普 槓司法部報告、批通俄門調查方式

2019-12-10 14:47

彈劾調查作證爆生氣說 美法學教授：妻犬被恐嚇

2019-12-10 14:40

民主黨將公布彈劾川普條文 為表決鋪路

2019-12-10 13:21

通俄門源頭審查報告：FBI未故意抹黑川普

2019-12-10 12:12

北韓違反人權但聯合國不談？因為川普政府撐北韓

2019-12-10 11:46

美國會兩黨達成共識 禁用中國巴士和列車

2019-12-10 10:16

川普拚美中達成協議之際 美國會國防授權法案挺台抗陸

2019-12-10 09:31

美司法部內部調查報告 2016年選舉調查未故意抹黑川普

2019-12-10 04:47

12歲女孩Snapchat列死亡威脅名單 被捕送辦

2019-12-10 04:44

眾院彈劾聽證會進行時 川普狂推文：獵巫！

2019-12-10 01:59

彈劾川普聽證無新證據 兩黨針鋒相對

2019-12-10 01:29
看更多

熱門文章

痛！紐西蘭懷特島火山噴發 許多人大面積灼傷跳海求生

2019-12-10 11:46

川普：美中洽談貿易協議進展順利

2019-12-10 05:24

她在求救…健身車廣告惹爭議 網友：收到只想離婚！

2019-12-10 10:50

遭棄的「垃圾箱寶寶」竟是電腦神童 30歲身價19億

2019-12-10 15:02

冰桶挑戰發起人與世長辭 享年34歲

2019-12-10 09:12

15日川普新關稅大限將至 專家預期結果是這樣

2019-12-10 18:00

通膨低迷 「日本化」威脅將蔓延

2019-12-10 00:47

「台德建交」公聽會 德官員：計畫擴展對台關係

2019-12-10 08:43

美國會兩黨達成共識 禁用中國巴士和列車

2019-12-10 10:16

日「奇蹟的13歲」超美混血女模 明年登時尚大秀

2019-12-10 13:07

大陸令汰換外國電腦 美商剉著等

2019-12-10 00:04

不想用肺發電 南韓今天關閉10個燃煤發電機組

2019-12-10 11:37

五星級飯店大調查！ 房客偷走最扯的東西是床墊

2019-12-10 17:15

影／「因為餓」他吃掉365萬香蕉藝術品 藝廊不追究

2019-12-10 12:33

哈佛生輟學回國創業 只花10年打造「南韓版亞馬遜」

2019-12-10 12:20

紐西蘭火山島噴發 恐近30人罹難

2019-12-10 00:04

川普對法國發動貿易戰 美國葡萄酒收藏家成為意外贏家

2019-12-10 02:22

日本前防衛廳長官玉澤德一郎 住家附近遭槍擊

2019-12-10 21:04

12歲女孩Snapchat列死亡威脅名單 被捕送辦

2019-12-10 04:44

公務員最該擔心的不是年金減少，而是沒年金！印尼總統：2020年以AI取代高官

2019-12-10 15:12

白血病男子接受骨髓移植 4年後精液竟有捐贈者DNA

2019-12-10 17:50

關稅截止日在即 美股指數終止三連漲

2019-12-10 05:44

德國政府「一個中國政策」遭質疑

2019-12-10 01:54

美農業部長說 美國不太可能在15日對陸實施新關稅

2019-12-10 07:30

美國會NDAA協商版本 支持美艦常態穿越台海、對台軍售

2019-12-10 12:17

道瓊：美中談判代表擬延後15日的新關稅 美股期指翻紅

2019-12-10 21:58

霸座椅當床睡被撥開雙腳 沒品男不滿打查票員

2019-12-10 10:38

白島火山爆發恐13死 紐西蘭總理稱悲痛難以言喻

2019-12-10 09:20

紐西蘭懷特火山「清喉嚨」 下一咳無人知

2019-12-10 00:05

紐西蘭火山爆發 傷者和失蹤者有中國公民

2019-12-10 09:31

真病嬌？甜美櫻花妹刺殺牛郎案開庭 事發真相令人唏噓

2019-12-10 22:22

美股回落收在盤中低點 投資人在12月15日前保持謹慎

2019-12-10 06:21

美軍基地遭掃射 疑恐攻

2019-12-10 00:13

唱紅「麻雀變鳳凰」配樂 羅克賽女主唱辭世享壽61歲

2019-12-10 22:36

全球最年輕領袖 芬蘭34歲新總理吸睛

2019-12-10 00:21

8歲女童見受刑人父親 被要求先脫光搜身

2019-12-10 16:51

美中貿易戰 南韓出口全球最慘

2019-12-10 14:25

影／誰吵我冬眠？巨熊睡眼惺忪爬出小木屋嚇壞人

2019-12-10 12:36

不甘微軟拿下國防部肥約 亞馬遜直指川普搞鬼

2019-12-10 09:57

全球量化衰竭 風險升高

2019-12-10 00:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top