美國眾院公布彈劾川普案文 罪名包括濫權和妨礙國會

民主黨擁有席次優勢的美國聯邦眾議院10日公布針對總統川普的彈劾案文，代表彈劾案在彈劾調查後進入新階段。宣讀彈劾案文的眾院司法委員會主席納德勒宣布，川普涉及濫權和妨礙國會調查兩項罪名，構成被彈劾的要件。

眾院在傳喚十七位證人並聽取一百小時以上的作證後，提出彈劾書。眾院司法委員會本周稍後可能會進行表決，然後送全院表決，如果獲得過半數支持，預期不成問題，彈劾案文將送交參院，可能在明年元月開始審理。需要三分之二多數參議員同意彈劾，才能讓川普去職，等於要廿名共和黨參議員倒戈，兩黨都認為不可能發生。

原先各界預期圍繞在川普與烏克蘭總統澤倫斯基電話門醜聞案的彈劾，主要是美國軍援條件交換烏國調查川普政敵，正在角逐民主黨黨內初選的前副總統拜登，及其子杭特，構成條件交換甚至賄賂。

但法律專家認為，與其基於烏克蘭案指控川普賄賂，眾院民主黨人應指控川普行徑是濫權。根據美國法律，政治賄賂的定義狹窄，川普的共和黨同儕可能會主張，民主黨人無法證明川普犯下政治賄賂。但法律專家表示，彈劾是政治程序，並非法庭程序，眾院民主黨人無需採納美國刑法中的賄賂定義。

在妨礙國會調查方面，眾院民主黨人主張川普妨礙彈劾調查，不僅拒絕提供相關文件，還指示高階顧問與政府官員不要出面作證。