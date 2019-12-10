親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

美麗島40週年／國家暴力下 時代刻痕的集體傳記

美國眾院公布彈劾川普案文 罪名包括濫權和妨礙國會

2019-12-10 22:14聯合報 編譯張佑生╱即時報導

民主黨擁有席次優勢的美國聯邦眾議院10日公布針對總統川普彈劾案文，代表彈劾案在彈劾調查後進入新階段。宣讀彈劾案文的眾院司法委員會主席納德勒宣布，川普涉及濫權和妨礙國會調查兩項罪名，構成被彈劾的要件。

眾院在傳喚十七位證人並聽取一百小時以上的作證後，提出彈劾書。眾院司法委員會本周稍後可能會進行表決，然後送全院表決，如果獲得過半數支持，預期不成問題，彈劾案文將送交參院，可能在明年元月開始審理。需要三分之二多數參議員同意彈劾，才能讓川普去職，等於要廿名共和黨參議員倒戈，兩黨都認為不可能發生。

原先各界預期圍繞在川普與烏克蘭總統澤倫斯基電話門醜聞案的彈劾，主要是美國軍援條件交換烏國調查川普政敵，正在角逐民主黨黨內初選的前副總統拜登，及其子杭特，構成條件交換甚至賄賂。

但法律專家認為，與其基於烏克蘭案指控川普賄賂，眾院民主黨人應指控川普行徑是濫權。根據美國法律，政治賄賂的定義狹窄，川普的共和黨同儕可能會主張，民主黨人無法證明川普犯下政治賄賂。但法律專家表示，彈劾是政治程序，並非法庭程序，眾院民主黨人無需採納美國刑法中的賄賂定義。

在妨礙國會調查方面，眾院民主黨人主張川普妨礙彈劾調查，不僅拒絕提供相關文件，還指示高階顧問與政府官員不要出面作證。

白宮則主張，憲法並未要求總統高階顧問應被迫赴國會作證。然而在前白宮法律顧問麥甘被發傳票引發爭執後，法官已駁回白宮主張。

美國國會大廈。美聯社
美國國會大廈。美聯社
分享

濫權彈劾案川普

延伸閱讀

時代風雲人物決選名單 川普、習近平、反送中在...

彈劾川普條款將出爐 可能指控一次看

15日川普新關稅大限將至 專家預期結果是這樣

一派謊言vs.正確合理 川普通俄指控 FBI...

相關新聞

影／現場連線被性騷擾 女記者遭路跑男鹹豬手拍臀

2019-12-10 17:37

民主黨：等候證人 等於再讓川普有機會在大選舞弊

2019-12-10 22:41

8歲女童見受刑人父親 被要求先脫光搜身

2019-12-10 16:51

老布希之孫 將進攻國會眾院

2019-12-10 15:08

遭棄的「垃圾箱寶寶」竟是電腦神童 30歲身價19億

2019-12-10 15:02

最高院拒審 美肯州反墮胎法令「贏了」

2019-12-10 15:01

美國會達協議 遏「意外醫療巨額帳單」

2019-12-10 14:58

付不起醫療費 美3分之1民眾拖延治療

2019-12-10 14:57

耶穌誕生場景 耶穌和父母分別關在鐵籠引起討論

2019-12-10 14:54

一派謊言vs.正確合理 川普通俄指控 FBI前後任局長互槓

2019-12-10 14:51

巴維理大力護航川普 槓司法部報告、批通俄門調查方式

2019-12-10 14:47

彈劾調查作證爆生氣說 美法學教授：妻犬被恐嚇

2019-12-10 14:40

民主黨將公布彈劾川普條文 為表決鋪路

2019-12-10 13:21

通俄門源頭審查報告：FBI未故意抹黑川普

2019-12-10 12:12

北韓違反人權但聯合國不談？因為川普政府撐北韓

2019-12-10 11:46

美國會兩黨達成共識 禁用中國巴士和列車

2019-12-10 10:16

川普拚美中達成協議之際 美國會國防授權法案挺台抗陸

2019-12-10 09:31

美司法部內部調查報告 2016年選舉調查未故意抹黑川普

2019-12-10 04:47

12歲女孩Snapchat列死亡威脅名單 被捕送辦

2019-12-10 04:44

眾院彈劾聽證會進行時 川普狂推文：獵巫！

2019-12-10 01:59

彈劾川普聽證無新證據 兩黨針鋒相對

2019-12-10 01:29
看更多

熱門文章

痛！紐西蘭懷特島火山噴發 許多人大面積灼傷跳海求生

2019-12-10 11:46

川普：美中洽談貿易協議進展順利

2019-12-10 05:24

她在求救…健身車廣告惹爭議 網友：收到只想離婚！

2019-12-10 10:50

遭棄的「垃圾箱寶寶」竟是電腦神童 30歲身價19億

2019-12-10 15:02

冰桶挑戰發起人與世長辭 享年34歲

2019-12-10 09:12

15日川普新關稅大限將至 專家預期結果是這樣

2019-12-10 18:00

通膨低迷 「日本化」威脅將蔓延

2019-12-10 00:47

「台德建交」公聽會 德官員：計畫擴展對台關係

2019-12-10 08:43

美國會兩黨達成共識 禁用中國巴士和列車

2019-12-10 10:16

日「奇蹟的13歲」超美混血女模 明年登時尚大秀

2019-12-10 13:07

大陸令汰換外國電腦 美商剉著等

2019-12-10 00:04

不想用肺發電 南韓今天關閉10個燃煤發電機組

2019-12-10 11:37

五星級飯店大調查！ 房客偷走最扯的東西是床墊

2019-12-10 17:15

影／「因為餓」他吃掉365萬香蕉藝術品 藝廊不追究

2019-12-10 12:33

哈佛生輟學回國創業 只花10年打造「南韓版亞馬遜」

2019-12-10 12:20

紐西蘭火山島噴發 恐近30人罹難

2019-12-10 00:04

川普對法國發動貿易戰 美國葡萄酒收藏家成為意外贏家

2019-12-10 02:22

日本前防衛廳長官玉澤德一郎 住家附近遭槍擊

2019-12-10 21:04

12歲女孩Snapchat列死亡威脅名單 被捕送辦

2019-12-10 04:44

公務員最該擔心的不是年金減少，而是沒年金！印尼總統：2020年以AI取代高官

2019-12-10 15:12

白血病男子接受骨髓移植 4年後精液竟有捐贈者DNA

2019-12-10 17:50

關稅截止日在即 美股指數終止三連漲

2019-12-10 05:44

德國政府「一個中國政策」遭質疑

2019-12-10 01:54

美農業部長說 美國不太可能在15日對陸實施新關稅

2019-12-10 07:30

美國會NDAA協商版本 支持美艦常態穿越台海、對台軍售

2019-12-10 12:17

道瓊：美中談判代表擬延後15日的新關稅 美股期指翻紅

2019-12-10 21:58

霸座椅當床睡被撥開雙腳 沒品男不滿打查票員

2019-12-10 10:38

白島火山爆發恐13死 紐西蘭總理稱悲痛難以言喻

2019-12-10 09:20

紐西蘭懷特火山「清喉嚨」 下一咳無人知

2019-12-10 00:05

紐西蘭火山爆發 傷者和失蹤者有中國公民

2019-12-10 09:31

真病嬌？甜美櫻花妹刺殺牛郎案開庭 事發真相令人唏噓

2019-12-10 22:22

美股回落收在盤中低點 投資人在12月15日前保持謹慎

2019-12-10 06:21

美軍基地遭掃射 疑恐攻

2019-12-10 00:13

唱紅「麻雀變鳳凰」配樂 羅克賽女主唱辭世享壽61歲

2019-12-10 22:36

全球最年輕領袖 芬蘭34歲新總理吸睛

2019-12-10 00:21

8歲女童見受刑人父親 被要求先脫光搜身

2019-12-10 16:51

美中貿易戰 南韓出口全球最慘

2019-12-10 14:25

影／誰吵我冬眠？巨熊睡眼惺忪爬出小木屋嚇壞人

2019-12-10 12:36

不甘微軟拿下國防部肥約 亞馬遜直指川普搞鬼

2019-12-10 09:57

全球量化衰竭 風險升高

2019-12-10 00:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top