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遭棄的「垃圾箱寶寶」竟是電腦神童 30歲身價19億

2019-12-10 15:02聯合報 編譯田思怡／即時報導

出生幾個月就被遺棄的菲格斯是電腦神童。取自推特
出生幾個月就被遺棄的菲格斯是電腦神童。取自推特
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在1989年出生的幾個月後，佛雷迪．菲格斯（Freddie Figgers）就被遺棄在佛羅里達州鄉下的垃圾箱旁邊。

一名路人看到孤零零的嬰兒後報警，身上有些輕傷的寶寶住院兩天後，被安置在一個寄養家庭

暫時收留他的納桑和貝蒂．菲格斯夫婦（Nathan and Betty Figgerses）已有一個女兒，但與他一起生活後不久，就決定收養他。

佛雷迪說，上小學時，同學得知他是在垃圾箱旁撿來的小孩後，經常欺負他，叫他「垃圾箱寶寶」（dumpster baby）。

現在30歲的佛雷迪說：「在鄉下地方，只要發生了什麼事，無人不知。我長大一點後，父母告訴我真相，我常胡思亂想，老實說，小時候覺得很丟臉。」

他9歲時，父親花25美元買了一台壞掉的麥金塔（Macintosh）電腦。父親是佛羅里達州立大學維修人員，他把電腦放在廚房桌子上給小佛雷迪修理。

佛雷迪：「他以為電腦也許可以讓我少找點麻煩。」

他父親是對的。小佛雷迪把電腦拆開再組裝起來，來回好多次。他在舊收音機裡找到一些零組件，想出讓電腦接上電的辦法。

佛雷迪說，他還留著他人生中的第一台電腦，「它激發我對科技的興趣」。

佛雷迪13歲時已是修電腦的高手，昆西市政府聘請他去修電腦。他15歲就創立第一家公司菲格斯電腦公司（Figgers Computers），他在父母的客廳修電腦，並協助客戶把資料儲存在自創的伺服器裡。

他白手起家，而且學習的速度很快。在建立起自己的雲端資料庫後，他決定不上大學。

佛雷迪說：「我不建議大家走我這條路，但很適合我。我17歲時已有150個需要建立網站和儲存資料的客戶。」

他的大突破在幾年後到來。2012年23歲時，他以220萬美元把他設計的GPS追蹤器軟體賣給堪薩斯州一家公司。

佛雷迪的父親罹患阿茲海默症後，常常會走失。「我創造了一個裝置，放在他的鞋子裡，可以追蹤他，還可以透過鞋子跟他對話。」

他用他的「智慧鞋」（smart shoe）賺進第一桶金，2014年創立菲格斯通訊公司（Figgers Communications），不久後，他的父親去世。

他說：「看著父親越來越衰弱很難過，我很感謝他和母親，教導我不要受環境的限制。」

現在住在佛州帕克蘭（Parkland）的佛雷迪是私有公司菲格斯無線網路公司（Figgers Wireless）創辦人，2017年的身價逾6200萬美元（約台幣18.9億元）。

寄養家庭台電嬰兒

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