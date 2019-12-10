老布希之孫 將進攻國會眾院

老布希。 美聯社 分享 facebook

已故前總統老布希之孫-皮爾斯‧布希(Pierce Bush)9日宣布在休士頓參選國會眾議員。這是民主黨亟欲攻下的選區，共和黨面臨苦戰。

而他的競選宣言挑明了看不順眼「社會主義」的民主黨：「我們的國家面臨很大的挑戰」──社會主義思想盛行，大家都認為免費應得的東西太多的話，美國就可能「喪失一整個世代」，「而社會主義在每個地方都失敗了，都辜負了每一個人。」

皮爾斯‧布希在競選影片中，秀出一張自己站在去年過世的祖父身旁，相談甚歡的照片。他得先贏得共和黨提名，以便接替即將退休的眾議員歐爾森(Pete Olsen)。

他宣布參選，等於測試布希家族品牌在德州或至少休士頓郊區的市場吸引力。其他的共和黨參選人，都不假辭色的支持川普，而川普行徑偏偏與布希家族代表的傳統共和黨大相逕庭。老布希2016年支持喜萊莉‧柯林頓；小布希總統則是兩邊都不支持。

布希家族目前唯一擔任公職的德州土地開發局長喬治‧布希，2016年打破家族傳統，轉而支持川普。川普今年訪問德州時，介紹這位前佛州州長傑布‧布希的兒子說，喬治‧布希是布希家族中「唯一喜歡我的人。」

皮爾斯是尼爾‧布希的兒子。尼爾過去三年，擔任德州非營利團體「大哥大姊」組織的執行長。

皮爾斯的參選宣言沒提到川普，競選網頁只有短短的簡介，沒有提到自己對各項議題的看法，政見也沒有。

他想取代的歐爾森是共和黨重量級選區的議員，前任是共和黨眾院多數黨領袖狄雷(Tom DeLay)，但是即使歐爾森留下來，恐怕也會陷入苦戰，因為民主黨吸走了不少婦女選票，選區人口結構也不同往昔。2018年的選舉，歐爾森贏對手不到5％。該選區亞裔選民不少。