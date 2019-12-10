親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

從富二代變負二代 女星苦背家中千萬債務

痛！紐西蘭懷特島火山噴發 許多人大面積灼傷跳海求生

老布希之孫 將進攻國會眾院

2019-12-10 15:08世界日報 記者張聲肇／綜合報導

老布希。 美聯社
老布希。 美聯社
分享

已故前總統老布希之孫-皮爾斯‧布希(Pierce Bush)9日宣布在休士頓參選國會眾議員。這是民主黨亟欲攻下的選區，共和黨面臨苦戰。

而他的競選宣言挑明了看不順眼「社會主義」的民主黨：「我們的國家面臨很大的挑戰」──社會主義思想盛行，大家都認為免費應得的東西太多的話，美國就可能「喪失一整個世代」，「而社會主義在每個地方都失敗了，都辜負了每一個人。」

皮爾斯‧布希在競選影片中，秀出一張自己站在去年過世的祖父身旁，相談甚歡的照片。他得先贏得共和黨提名，以便接替即將退休的眾議員歐爾森(Pete Olsen)。

他宣布參選，等於測試布希家族品牌在德州或至少休士頓郊區的市場吸引力。其他的共和黨參選人，都不假辭色的支持川普，而川普行徑偏偏與布希家族代表的傳統共和黨大相逕庭。老布希2016年支持喜萊莉‧柯林頓；小布希總統則是兩邊都不支持。

布希家族目前唯一擔任公職的德州土地開發局長喬治‧布希，2016年打破家族傳統，轉而支持川普。川普今年訪問德州時，介紹這位前佛州州長傑布‧布希的兒子說，喬治‧布希是布希家族中「唯一喜歡我的人。」

皮爾斯是尼爾‧布希的兒子。尼爾過去三年，擔任德州非營利團體「大哥大姊」組織的執行長。

皮爾斯的參選宣言沒提到川普，競選網頁只有短短的簡介，沒有提到自己對各項議題的看法，政見也沒有。

他想取代的歐爾森是共和黨重量級選區的議員，前任是共和黨眾院多數黨領袖狄雷(Tom DeLay)，但是即使歐爾森留下來，恐怕也會陷入苦戰，因為民主黨吸走了不少婦女選票，選區人口結構也不同往昔。2018年的選舉，歐爾森贏對手不到5％。該選區亞裔選民不少。

共和黨川普民主黨

延伸閱讀

民主黨將公布彈劾川普條文 為表決鋪路

通俄門源頭審查報告：FBI未故意抹黑川普

北韓違反人權但聯合國不談？因為川普政府撐北韓

不甘微軟拿下國防部肥約 亞馬遜直指川普搞鬼

相關新聞

遭棄的「垃圾箱寶寶」竟是電腦神童 30歲身價19億

2019-12-10 15:02

耶穌誕生場景 耶穌和父母分別關在鐵籠引起討論

2019-12-10 14:54

最高院拒審 美肯州反墮胎法令「贏了」

2019-12-10 15:01

美國會達協議 遏「意外醫療巨額帳單」

2019-12-10 14:58

付不起醫療費 美3分之1民眾拖延治療

2019-12-10 14:57

一派謊言vs.正確合理 川普通俄指控 FBI前後任局長互槓

2019-12-10 14:51

巴維理大力護航川普 槓司法部報告、批通俄門調查方式

2019-12-10 14:47

彈劾調查作證爆生氣說 美法學教授：妻犬被恐嚇

2019-12-10 14:40

民主黨將公布彈劾川普條文 為表決鋪路

2019-12-10 13:21

通俄門源頭審查報告：FBI未故意抹黑川普

2019-12-10 12:12

北韓違反人權但聯合國不談？因為川普政府撐北韓

2019-12-10 11:46

美國會兩黨達成共識 禁用中國巴士和列車

2019-12-10 10:16

川普拚美中達成協議之際 美國會國防授權法案挺台抗陸

2019-12-10 09:31

美司法部內部調查報告 2016年選舉調查未故意抹黑川普

2019-12-10 04:47

12歲女孩Snapchat列死亡威脅名單 被捕送辦

2019-12-10 04:44

眾院彈劾聽證會進行時 川普狂推文：獵巫！

2019-12-10 01:59

彈劾川普聽證無新證據 兩黨針鋒相對

2019-12-10 01:29

彈劾案是否納入穆勒報告？民主黨人有分歧

2019-12-09 17:09

分析：應對彈劾 川普與柯林頓策略完全不同

2019-12-09 17:06

謝安達：彈劾案不能什麼都控罪 只能抓大放小

2019-12-09 17:03

川普和民主黨 已把彈劾案變成政黨惡鬥

2019-12-09 16:58

美聯調查：川普上任後 美影響力式微

2019-12-09 14:08

禁收難民 美北達科他波利郡恐開第一槍

2019-12-09 13:55

遊民夜宿街頭違憲？ 美聯邦最高法院激辯

2019-12-09 13:36

甘迺迪中心榮譽獎 川普連3年缺席

2019-12-09 13:34
看更多

熱門文章

失蹤者恐全遇難！紐西蘭警方：懷特島上未發現生命跡象

2019-12-09 20:42

痛！紐西蘭懷特島火山噴發 許多人大面積灼傷跳海求生

2019-12-10 11:46

川普：美中洽談貿易協議進展順利

2019-12-10 05:24

她在求救…健身車廣告惹爭議 網友：收到只想離婚！

2019-12-10 10:50

金正恩與李雪主大曬恩愛 舉止親密被指絕無僅有

2019-12-09 17:18

冰桶挑戰發起人與世長辭 享年34歲

2019-12-10 09:12

女坐霸王車被驅趕 不服掏胸狂朝驗票員噴母乳

2019-12-09 20:51

紐西蘭百餘年來火山爆發 一次看清楚

2019-12-09 19:21

懷特島一天噴發三次！專家：水的存在讓噴發更加難測

2019-12-09 19:46

105年來首次致命噴發！紐西蘭懷特島火山爆發已釀5死

2019-12-09 17:56

俄羅斯罕見公開「核手提箱」 發射鍵是這個顏色

2019-12-09 18:37

「台德建交」公聽會 德官員：計畫擴展對台關係

2019-12-10 08:43

觀光客多到爆！日本三大美景之一島嶼考慮收「入島稅」

2019-12-09 21:54

站著就領年薪380萬 澳洲超爽工作人人搶破頭

2019-12-09 18:41

紐西蘭唯一海洋活火山懷特島 白煙繚繞當地人最愛景點

2019-12-09 16:56

紐西蘭懷特島火山爆發死亡人數增至5死 至少10人失蹤

2019-12-09 16:50

大陸令汰換外國電腦 美商剉著等

2019-12-10 00:04

通膨低迷 「日本化」威脅將蔓延

2019-12-10 00:47

兒子太黏人！巧手爸做「媽媽立牌」 僅20分鐘破功網笑翻

2019-12-09 17:59

日「奇蹟的13歲」超美混血女模 明年登時尚大秀

2019-12-10 13:07

紐西蘭火山島噴發 恐近30人罹難

2019-12-10 00:04

川普對法國發動貿易戰 美國葡萄酒收藏家成為意外贏家

2019-12-10 02:22

美國會兩黨達成共識 禁用中國巴士和列車

2019-12-10 10:16

不想用肺發電 南韓今天關閉10個燃煤發電機組

2019-12-10 11:37

哈佛生輟學回國創業 只花10年打造「南韓版亞馬遜」

2019-12-10 12:20

12歲女孩Snapchat列死亡威脅名單 被捕送辦

2019-12-10 04:44

影／「因為餓」他吃掉365萬香蕉藝術品 藝廊不追究

2019-12-10 12:33

紐西蘭懷特火山清喉嚨 噴蒸氣減壓難預測

2019-12-09 22:07

面對川普警告 金正恩左右手回嗆：沒什麼好失去的

2019-12-09 18:26

關稅截止日在即 美股指數終止三連漲

2019-12-10 05:44

德國政府「一個中國政策」遭質疑

2019-12-10 01:54

源於曼谷臥佛寺 泰式按摩有望列入世界文化遺產

2019-12-09 22:02

美農業部長說 美國不太可能在15日對陸實施新關稅

2019-12-10 07:30

霸座椅當床睡被撥開雙腳 沒品男不滿打查票員

2019-12-10 10:38

紐西蘭懷特火山「清喉嚨」 下一咳無人知

2019-12-10 00:05

美國會NDAA協商版本 支持美艦常態穿越台海、對台軍售

2019-12-10 12:17

白島火山爆發恐13死 紐西蘭總理稱悲痛難以言喻

2019-12-10 09:20

美軍基地遭掃射 疑恐攻

2019-12-10 00:13

遭棄的「垃圾箱寶寶」竟是電腦神童 30歲身價19億

2019-12-10 15:02

全球最年輕領袖 芬蘭34歲新總理吸睛

2019-12-10 00:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top