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最高院拒審 美肯州反墮胎法令「贏了」

2019-12-10 15:01世界日報 記者張聲肇／綜合報導

肯塔基州對墮胎設限爭議，最高法院9日拒絕審理，維持下級法院的裁定。示意圖／ing...
肯塔基州對墮胎設限爭議，最高法院9日拒絕審理，維持下級法院的裁定。示意圖／ingimage
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肯塔基州對墮胎設限爭議，最高法院9日拒絕審理，維持下級法院的裁定，亦即是，原法律仍然有效。

受爭議的這條法律規定，醫師實施墮胎手術前，必須先做超音波檢查，把胎兒影像拿給病人看。

最高院法官沒有說明拒絕審理的理由，州長的法律顧問皮特(Steve Pitt)說，本來暫停實施，等待最高法院裁定的這條法律，很快就會恢復效力。

這官司起於美國公民自由聯盟(American Civil Liberties Union)替肯州唯一的墮胎診所提訟，理由是，這條法律侵犯醫師的言論自由權。言論自由是憲法第一修正案保障的權力。

審理本案的聯邦上訴法院裁定，肯州這條法律沒有違憲，州政府可以繼續執行。不過，北卡州的類似法律，卻被另一個聯邦上訴法院裁定違憲。

肯州的墮胎法規定，醫師要動手術前，要讓懷孕婦女了解超音波診斷的詳情，孕婦可以不看、不聽胎兒心跳，但醫師必須出示、說明，違者將受罰，最嚴重甚至可能被吊銷執照。

美國公民自由聯盟認為這條法律違憲，也不合倫理。該會律師科比─莫琳娜(Alexa Colbi-Molina)說，最高法院拒審本案，等於認可「任由極端政治干預醫病關係。」

代表政府的皮特說，墮胎前，花個五分鐘照超音波，讓對自己子宮裡面情況不了解的孕婦知道，自己肚子裡就是一個小生命，這樣她就可能改變主意。

反墮胎最力的肯州共和黨州長貝文(Matt Bevin)在位最後一天，最高法院做成拒審決定，算是給足了面子。

就是在他任內，促成共和黨佔多數席次的州議會，通過一系列嚴格限制墮胎的法律，包括2017年通過的這條超音波「展示與描述」法，但無一不受到挑戰。

貝文在上個月的選舉中，敗給民主黨籍州檢察長貝希爾(Andy Beshear)，不過州議會仍是共和黨天下。

醫師孕婦共和黨

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