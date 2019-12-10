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美國會達協議 遏「意外醫療巨額帳單」

2019-12-10 14:58世界日報 編譯黃秀媛／綜合9日電

白宮9日表示支持兩黨為遏制醫藥費上漲達成的協議，包括限制急診病患可能碰到的意想不到巨額帳單。

「美聯社」報導，這項協議仍前途未卜，不過在民主黨積極推動彈劾川普總統使兩黨尖銳對立之時，通過施行這種法案可能讓川普和兩黨國會議員能夠誇耀他們難得的立法成就。

參眾兩院協商人員說，新議案將建立仲裁體系，解決意外出現的帳單引起的爭議。病人到自己的醫療保險網外的診所或醫院求醫，就可能收到這種帳單。

兩黨協議也將把聯邦准許購買菸草產品(包括電子菸)的年齡從目前的18歲提高到21歲；在五年期間提供200億元，資助在幾千個城鎮為幾百萬低收入者提供醫療服務的社區保健中心；限制處方藥價上漲。

白宮說，這些措施是持續幾個月仔細協商的結果，並希望國會今年通過施行。

醫藥費不斷上漲是多年來讓選民惱怒不已的大問題，而隨著明年總統和國會選舉逼近，國會議員很希望表現他們正設法解決這種問題。

國會今年的議事期只剩下兩周，隨後即休會，而上述議案能否在這段期間內通過不得而知，尤其民主黨企圖在這兩周內通過對川普的彈劾條款，國會議員也在忙著協商防止政府停擺，以及為聯邦部會提供到明年秋天的作業經費。

新協議將對使用網外醫療服務可能使病人面對的一些自付額設限，並讓醫療業者和保險公司尋求仲裁，以解決誰應負擔其餘費用的爭執。

新協議也將採取步驟加強處方藥價競爭，包括限制學名藥廠商能阻止競爭對手上市的期限，以及規定藥廠必須對提高藥價向政府說明理由。

參院衛生委員會主席亞歷山大說，這是對美國民眾最關切的財務問題所能達成的最廣泛協議；眾院能源和商業委員會主席派隆說，新協議將終止惡劣的亂開帳單做法。

川普民主黨白宮

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