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付不起醫療費 美3分之1民眾拖延治療

2019-12-10 14:57世界日報 編譯林梅婕／綜合9日電

民調機構蓋洛普(Gallup)9日公布最新調查顯示，今年全美有25%的民眾面臨重大傷病，但因為無法負擔昂貴的醫療費用被迫延後治療；這是蓋洛普自2001年的調查以來，比率最高的一次。

蓋洛普的調查指出，2018年因負擔不起醫療費用而被迫延遲治療的美國人比率為19%，經過一年後卻暴增六個百分點；而上一次的高點出現在2014年，當時有22%的美國人表示，自己或家中某個成員有面臨這樣的情況。

除此之外，2019年有8%的美國人表示，家中有人罹患的疾病雖然屬於輕症，但仍選擇延後治療，這使整個延後治療的人口比率提升到33%，對比2018年增加四個百分點；這和上一次出現高點的2014年的比率一樣。

這項調查自2001年開始，初次調查的結果只有19%的美國人有延後治療，經過18年後卻增加14個百分點，令人驚訝。

這項調查內容也從家庭收入的角度進行分析，今年延後重症治療的民眾，大部分家庭年收入低於4萬元；36%的低收入戶有延遲治療的行為，和2018年相比增加了13個百分點。

另外蓋洛普也發現，2019年有延遲治療的美國人，收入差距高達23%；在前總統歐巴馬主政初期，收入差距僅17個百分點，到了2015年至2018年可負擔健保法(Affordable Care Act，又稱歐記健保)開始實施後，收入差距甚至一度降到11個百分點。

同時蓋洛普也指出，有延後重症治療行為的美國人中，民主黨支持者比率較高，和2018年相比成長12個百分點；對比共和黨支持者只增加3%，獨立選民則增加5%。

此項調查是於11月1日至11月14日訪問1015個樣本，誤差值為正負四個百分點。

健保共和黨民主黨

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