一派謊言vs.正確合理 川普通俄指控 FBI前後任局長互槓

前FBI局長柯米：報告證明川普的指控「一派謊言」。美聯社 分享 facebook

前聯邦調查局(FBI)局長柯米(James Comey)9日把握「外國情報監察法」(FISA)報告結論公布的機會，宣稱這是為當局處理川普通俄門調查辯護，指調查結果的批評「一派謊言」；現任局長雷伊(Chris Wray)回應受訪表示，這分報告「令人無法接受，也不能代表身為FBI一分子的我們」，強調在當時的特殊情況下，FBI「根據正確預測和合法性啟動調查。 」

司法部督察長霍洛維茲(Michael Horowitz)9日公布478頁的報告，指調查人員沒有發現關於2016年調查的不當舉措或政治偏見。

柯米推文寫道，「所以這全都是謊言，沒有理由、沒有監控競選陣營、沒有竊聽川普，全是試圖保護美國的好人。」

柯米指的是川普宣稱，FBI錯誤地調查川普與俄羅斯的關係。

柯米在推文和華盛頓郵報(WP)的投書中，顯然有意輕言帶過報告「嚴正關切」FB試圖尋求高度爭議的FISA搜索票，在調查之初監督前川普競選助理佩吉(Carter Page)。

督察長報告指出FBI申請監控佩吉的至少17項「明顯錯誤和失職」，且表示將對FISA程序發生的情況展開新的監察。

柯米在華郵投書中寫道，「雖然花了兩年，但終於真相大白。」

FBI現任局長雷伊接受「美國廣播公司新聞網」(ABC News)專訪時表示，「督察長報告抨擊FBI的行為，他無法接受，也不能代表我們機構成員的為人。」

但雷伊強調：「督察長發現，在此特別情況下，調查根據正確的預估和正當性啟動，這很重要。」

川普及他的盟友譴責FBI調查為「重大的間諜醜聞」，譴責相關運作涉及「深層政府」(Deep State)。

雷伊並未直接回覆川普對「深層政府」的評論，但反駁FBI在官僚運作中的「深層政府」角色。

雷伊說：「我認為這種標籤是損害為FBI奉獻的男女，我認為他們以專業、精確、客觀且有勇氣的方式行事，這不會是我會以形容工作團隊的字眼，這對他們而言是公然侮辱。」