巴維理大力護航川普 槓司法部報告、批通俄門調查方式

司法部督察長霍洛維茲9日提出各界等待已久的調查報告後，司法部長巴維理卻展現出大力維護川普總統的態度；他不僅不同意報告的立論，並痛批聯邦調查局當初決定展開通俄門調查的做法。

霍洛維茲的調查報告認為聯調局2016年有充分理由對川普競選組織與俄國的關係展開調查。

「紐約時報」報導，調查報告並不支持川普指責聯調局官員共謀破壞他的選情的說法，可是巴維理強調報告的其他內容，宣稱「督察長的報告明白顯示，聯調局根據最薄弱的懷疑，對總統競選組織展開侵入性的調查，而我認為這不足以成為他們採取行動的理由」。

由巴維理指派，對通俄門調查當初是如何展開另外進行刑事調查的聯邦檢察官德漢 (John Durham)，也很不尋常的發表聲明支持巴維理的看法，表示「我們上個月通知督察長，我們不同意調查報告的一些結論。」

德漢也宣稱他接觸的資料比霍洛維茲更多。這顯然是指德罕曾出國與其他國家的情報官員會面，以及他曾檢討中央情局在聯調局的調查扮演的角色。

司法部長與德漢的談話為川普的支持者提供彈藥，用以駁斥霍洛維茲的調查報告對聯調局有利的一項結論。

霍洛維茲認為聯調局有充分證據，在2016年7月全面追查川普的競選人員，是否有意無意的協助俄國干預美國選舉；聯調局展開調查前幾天，獲知川普一個競選顧問告訴澳洲外交官，有俄國人表示願意提供對喜萊莉‧柯林頓不利的資料。

巴維理說，澳洲與美國分享情報並無不當，可是聯調局後來使用情報的方式大有問題。

他與霍洛維茲都批評聯調局根據外國情報監視法(FISA)，請法庭准許監聽川普的助選人選，卻繼續刪除可能顯示他們沒有理由這樣做的申請資料。

巴維理說：「聯調局官員誤導FISA法庭，刪除他們檔案中的重要事實，並壓制或漠視否定他們的主要消息來源的可靠性的資料。督察長發現對這些做法的解釋不能讓人滿意。」