彈劾調查作證爆生氣說 美法學教授：妻犬被恐嚇

喬治華盛頓大學(George Washington University)法學院教授特爾利(Jonathan Turley)上周在眾院司法委員會彈劾調查聽證會作證時，曾提及「妻子、孩子和小狗都生氣」而引發爭議，如今他聲稱妻子與愛犬已遭人恐嚇。

哥倫比亞廣播公司(CBS)主播歐唐尼爾(Norah ODonnell) 9日專訪時詢問：「我知道你作證之後，收到很多威脅。」特爾利回答：「我太太跟我的小狗也都遭到恐嚇。」

歐唐尼爾進一步指出，特爾利在聽證會上作證時，確實曾經主動提及妻子與飼養的小狗。

「誰會想射殺一隻金德利犬(Goldendoodle)呢？西施犬(Shih Tzu)就很難講，但金德利犬肯定不會。」特爾利說，「我無法理解為什麼會有這麼多怒氣。身為一名學者，討論憲法之父麥迪遜(James Madison)的發言竟然被視為挑釁之詞，是我在法學院之外的世界裡，從來不曾看過的。」

專門研究美國憲法的特爾利，4日在司法委員會聽證會作證時，開場發言透過媒體轉播，引來不少美國民眾反彈。他在證詞中說道：「我懂的。你們大家都生氣了。總統生氣了。我的共和黨朋友們生氣了。我的民主黨朋友們生氣了。我老婆生氣了，我的孩子們生氣了，就連我的小狗看起來都生氣了。魯納(Luna)是隻金德利犬，不應該會鬧脾氣的。」

特爾利對於眾院對川普發動的彈劾調查程序提出諸多批評，尤其是他認為在民主黨籍眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)主導下，彈劾案似乎加快腳步進行著。

特爾利在證詞中指出，雖然證據很少，民主黨國會議員仍一意孤行，強行推動彈劾川普。特爾利這段談話獲得共和黨方面予以高度肯定。在4日的司法委員會聽證會上，特爾利是唯一在共和黨議員邀請下出席的法律專家，另外三名學者則都由民主黨議員邀請。