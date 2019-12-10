影／誰吵我冬眠？巨熊睡眼惺忪爬出小木屋嚇壞人

美國加州太浩湖（Lake Tahoe）地區有一家人，11月初發現自家好像多了「樓下的房客」，地板下老發出奇怪聲響。在仔細聆聽裡外找尋一陣子後，這家人發現，居然是一頭大黑熊相中了他們家的屋底空間，鑽進去準備過冬。

冬天到來，熊會開始找尋地方冬眠，而美式鄉間建築物底層，高度不夠人直立行走的爬行空間（crawl space），入口如果沒有關起來，就常會被熊相中。加州太浩湖這一家人，就是不小心忘了關上門，才讓這頭大黑熊「借住」。

屋主夫妻倆聯絡負責處理當地「熊問題」的BEAR League來救援。但在和BEAR League的執行長安·布萊恩媞（Ann Bryant）約好隔天來救熊後，屋主就沒再聽到動靜，他們以為黑熊自己離開了，於是把入口關上，沒想晚上又傳來聲響，屋主才驚覺自己不小心把熊給困在房屋底下。

屋主心急如焚，擔心黑熊受困害怕。所幸布萊恩媞經驗豐富，隔天一到現場，就找到另一個入口，想辦法繞到熊的後方，利用特殊工具製造聲響，要把熊嚇離開，並請女主人從窗戶注意看熊有沒有出來，等熊出來就大吼大叫讓牠趕快離開。

但不知為什麼，這隻大黑熊老半天都沒現身，布萊恩媞只好自己跑出來查看，也因此剛好拍攝到隻黑熊睡眼惺忪探頭離開的畫面，「我正好看到牠探頭出來，我說『牠要出來了！』我退離牠夠遠，所以不會嚇到牠。牠站在那裡，一臉『我現在該怎麼辦』的憨樣，然後就飛奔離開了。」

布萊恩媞也認出這隻大黑熊，表示牠很熱愛當地的墨西哥食物，常常去挖他們的垃圾桶。布萊恩媞表示：「爬行空間很完美因為很像洞穴，黑暗、安靜、乾燥、安全。如果熊找到入口進去一看會想，『喔，這太完美了！』在冬天，我們幾乎每天都會碰到這情況。」