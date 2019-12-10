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影／「因為餓」他吃掉365萬香蕉藝術品 藝廊不追究

2019-12-10 12:33聯合報 編譯周辰陽／即時報導

義大利藝術家卡特蘭（Maurizio Cattelan）用膠帶把香蕉貼在牆上，創作出限量3根的奇葩藝術品「喜劇演員」（Comedian），其中一根7日下午被表演藝術家達圖那（David Datuna）當眾吃個乾淨，他9日出面表示，當時就是餓了才吃，也絕不後悔吞下卡特蘭的「傑作」。

從事發當時畫面可看到，達圖那走到前方撕掉膠帶，接著邊撕香蕉皮，邊說他在表演藝術，接著開始大快朵頤，旁觀群眾紛紛拿出手機全程拍下。紐約貝浩登畫廊執行總監勒博夫（Peggy Leboeuf）聞訊走了過來，先驚呼「你在開玩笑嗎？」然後雙手一攤、一臉無奈地要達圖那跟她走。

達圖那9日告訴記者，他的表演名為「飢餓藝術家」，他當天早上就決定這麼做，只是當時還不算太餓，決定先逛兩小時，再去把香蕉拿下來吃。

面對記者詢問「味道怎麼樣？」，達圖那說：「味道不錯…就像12萬美元的味道。」

達圖那說，他很尊敬卡特蘭、認為對方是世界最頂尖的藝術家之一，但卡特蘭太驕傲，居然像一百年前的杜象（Marcel Duchamp），推出「喜劇演員」這樣的作品。達圖那表示，他看到「喜劇演員」後一直在想，該如何回應卡特蘭，最後決定吃掉「喜劇演員」，創下藝術史上一位藝術家吃掉另一位藝術家作品概念的首例。

達圖那強調，香蕉只是一個實體的工具，他吃下去的是藝術的概念，而不是搞破壞，只要民眾上網搜尋就知道，他的老本行就是行為藝術家，吃掉貼在牆上的香蕉就是一種表演，也「絕不會感到抱歉」。

達圖那坦承，他不知道藝廊會不會要他賠償12萬美元（約台幣365萬元）或報警，但勒博夫指出，雖然當時要求他留下聯繫方式等資訊後，請警察將他驅逐出展場，但也坦言應該不會有進一步的動作。

藝術家卡特蘭用大力膠帶把香蕉貼在牆上，創作出限量3套的奇葩藝術品「喜劇演員」，其...
藝術家卡特蘭用大力膠帶把香蕉貼在牆上，創作出限量3套的奇葩藝術品「喜劇演員」，其中一套7日下午被表演藝術家達圖那以行為藝術之名，當眾吃個乾淨，事後受訪坦言絕不會感到抱歉。 路透/Ronn Torossian
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藝術家香蕉

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