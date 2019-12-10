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北韓違反人權但聯合國不談？因為川普政府撐北韓

2019-12-10 11:46聯合報 編譯馮克芸／即時報導

紐約時報9日報導，聯合國安理會原訂10日討論北韓層出不窮的違反人權情況，但美國川普政府拒絕支持安理會之舉，這是美方連續第二年擋下類似會議。紐時指出，美國的舉動似乎是要讓國際社會對北韓人權紀錄的批評消音，希望保留美國總統川普與北韓領導人金正恩之間脆弱的外交管道。

川金兩人的衝突近日已逐漸公開。北韓9日稱川普是「漫不經心的怪老頭」，川普稍早警告，若金正恩重啟核試或試射洲際飛彈之類軍事挑釁，他將「失去一切」。

10日是國際人權日，安理會原提議當日召開會議，聚焦北韓。安理會議事規定，15個成員國中必須有9個成員國簽署一封信件才能開會，而安理會稍早只有8個會員國簽署。多位聯合國外交官說，美國拒簽此信。

美國國務院發言人9日在被問到此事時說，安理會對於北韓的任何討論，都應該涵蓋朝鮮半島近期的發展，包括平壤方面多次飛彈試射，及北韓西海衛星發射基地的試驗。安理會現在計畫11日討論上述議題。

美國不支持討論北韓人權問題，是川普政府任內引人注目的改變。2014年聯合國一個委員會發布北韓違反人權的報告後，美國支持安理會在年會中討論此事，北韓政府為此大怒。但去年，在川金會後，美國收回對這項會議的支持，安理會未召開相關會議。

川普的批評者說，美方上述作法與美國的「交易式」外交政策一致，而這種政策減少了對人權的關切。川普一向擁抱威權國家領袖，極少談論那些違反人權情況。例如，川普阻止制裁關押上百萬穆斯林的中國大陸官員，希望能與中國達成貿易協議。

紐約時報報導，聯合國安理會原訂10日討論北韓違反人權情況，但美國擋下此會，似乎是...
紐約時報報導，聯合國安理會原訂10日討論北韓違反人權情況，但美國擋下此會，似乎是要讓國際社會對北韓人權紀錄的批評消音，保留美與北韓領袖之間脆弱的外交管道。路透
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北韓安理會川普

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