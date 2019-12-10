美司法部內部調查報告 2016年選舉調查未故意抹黑川普

美國司法部督察長霍洛維茲(Michael E. Horowitz)。美聯社 分享 facebook

儘管美國總統川普將2016年大選期間「通俄案」調查定調為對他存有政治偏見的抹黑手段，但根據最新公布的司法部內部調查報告，司法部督察長霍洛維茲(Michael E. Horowitz)的調查結論為，司法部及聯邦調查局(FBI)對於2016年總統大選展開調查，並不是基於政治動機，而是掌握具體事證顯示，俄羅斯政府透過掮客與川普陣營接觸，企圖達到左右選情的目的。

這份由司法部內部監督機構發表的調查報告指出，聯邦調查局對於監控川普選舉助理的程序雖然有某些瑕疵，但整體而言「通俄案」調查是有正當理由的。

霍洛維茲在調查報告結論中指出，川普總統常常在推特發文抨擊前任聯邦調查局局長柯米(James Comey)、前任副局長麥凱博(Andrew McCabe)及前任幹員史卓克(Peter Strzok)，但有關「政治偏見」的傳聞，並不影響聯邦調查局「通俄案」調查合法性。

不過，這份內部調查報告同時寫道，「通俄案」調查確實有著錯誤，包括一名聯邦調查局低階律師在檔案資料上動手腳，這些疏漏讓川普以及挺川人士有了著力點，能夠繼續緊咬不放，指稱調查行動存有政治偏見，故意抹黑。

國家廣播公司(NBC)9日報導，在內部調查過程中，司法院調查人員發現，聯邦調查局基於國安考量向法院要求監控一名川普選舉助理時，申請程序出現許多問題。調查報告指出，霍洛維茲對於如此狀況非常憂心，決定啟動另案調查，進一步了解聯邦調查局人員向法院申請監聽美國公民的國安搜索令時，處理程序是否需要檢討。

霍洛維茲在調查結論中也建議，有關單位未來對於總統選舉陣營的調查，應該訂定新的處理規範。