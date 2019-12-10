親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

12歲女孩Snapchat列死亡威脅名單 被捕送辦

2019-12-10 04:44世界日報 記者顏伶如／綜合報導

一名在佛羅里達州就讀中學的12歲女孩，在Snapchat張貼點名某些同學的「死亡...
一名在佛羅里達州就讀中學的12歲女孩，在Snapchat張貼點名某些同學的「死亡名單」，還聲稱同學們在12月9日這天「就會被殺」，消息曝光後被一名同校同學家長通報警察。 路透
分享

一名在佛羅里達州就讀中學的12歲女孩，在Snapchat張貼點名某些同學的「死亡名單」，還聲稱同學們在12月9日這天「就會被殺」，消息曝光後被一名同校同學家長通報警察。警方尋線找到女孩，雖然員警調查證實她並沒有殺人計畫，仍以發送死亡威脅、捏造武器犯罪兩項罪名將她逮捕，移送法辦。

佛州魏斯頓(Weston)獵鷹灣中學(Falcon Cove Middle School)一名學生家長6日晚間7時向布羅瓦郡(Broward County)警長辦公室報案。這名家長向警方指出，一名獵鷹灣中學女學生在Snapchat發布死亡威脅。

布羅瓦郡警長辦公室指出，這名女學生在Snapchat的死亡威脅發文裡，明確寫出數名同學的名字。這名女同學在第二則Snapchat發文中則寫道，這些同學生命安全有危險，「他們在12月9日星期一，就會被殺。」

警方指出，威脅緊急因應小組及即時犯罪處理中心的警探調查發現，張貼這些死亡威脅的是一名12歲女孩，這名女孩住在魏斯頓，就讀獵鷹灣中學。

這名女學生對警方坦承，死亡威脅確實是她發表的。警方調查證實，這名女學生其實沒有殺人計畫，至於在社群網站發布死亡威脅的動機為何，警方並未說明。

警方指出，員警在7日晚間逮捕了這名女學生，將她送往青少年輔導中心(Juvenile Assessment Center)，並以發送死亡威脅、捏造武器犯罪兩項罪名將她移送法辦。

警察殺人

相關新聞

美司法部內部調查報告 2016年選舉調查未故意抹黑川普

2019-12-10 04:47

眾院彈劾聽證會進行時 川普狂推文：獵巫！

2019-12-10 01:59

彈劾川普聽證無新證據 兩黨針鋒相對

2019-12-10 01:29

彈劾案是否納入穆勒報告？民主黨人有分歧

2019-12-09 17:09

分析：應對彈劾 川普與柯林頓策略完全不同

2019-12-09 17:06

謝安達：彈劾案不能什麼都控罪 只能抓大放小

2019-12-09 17:03

川普和民主黨 已把彈劾案變成政黨惡鬥

2019-12-09 16:58

美聯調查：川普上任後 美影響力式微

2019-12-09 14:08

禁收難民 美北達科他波利郡恐開第一槍

2019-12-09 13:55

兒子一席話喚醒了他...單親爸爸吸毒15年 戒毒後成人生勝利組

2019-12-09 13:46

遊民夜宿街頭違憲？ 美聯邦最高法院激辯

2019-12-09 13:36

甘迺迪中心榮譽獎 川普連3年缺席

2019-12-09 13:34

鏡頭前遭襲臀 女記者痛斥跑者：你侵犯並物化我

2019-12-09 11:52

烏克蘭總統澤倫斯基今會普亭 示威民眾不准他「投降」

2019-12-09 10:42

眾院司委會主席：川普彈劾案若送審 3分鐘即判罪

2019-12-09 10:21

精神醫師8分鐘殺12軍人 美軍10年夢魘不斷重演

2019-12-09 10:00
看更多

熱門文章

失蹤者恐全遇難！紐西蘭警方：懷特島上未發現生命跡象

2019-12-09 20:42

影／空橋地板破洞 母錄影中目睹女童踩空墜樓亡

2019-12-09 09:21

她和4男有「開放性關係」 現懷孕全部升格當爸爸

2019-12-09 11:14

精神醫師8分鐘殺12軍人 美軍10年夢魘不斷重演

2019-12-09 10:00

9度低溫毛毯全給女兒！單親爸「身體縮一團」被凍死

2019-12-09 14:58

金融時報：北京下令公家機關 三年內換掉外國電腦

2019-12-09 08:48

美中貿易戰 媒體分析：川普手中還有兩項終極武器

2019-12-08 18:47

兒子一席話喚醒了他...單親爸爸吸毒15年 戒毒後成人生勝利組

2019-12-09 13:46

女坐霸王車被驅趕 不服掏胸狂朝驗票員噴母乳

2019-12-09 20:51

金正恩與李雪主大曬恩愛 舉止親密被指絕無僅有

2019-12-09 17:18

懷特島一天噴發三次！專家：水的存在讓噴發更加難測

2019-12-09 19:46

紐西蘭懷特島今火山爆發 1遊輪在旁至少1死數失蹤

2019-12-09 10:49

紐西蘭百餘年來火山爆發 一次看清楚

2019-12-09 19:21

為什麼我們常吃的香蕉 擺在藝廊竟能賣到456萬元？

2019-12-09 08:36

105年來首次致命噴發！紐西蘭懷特島火山爆發已釀5死

2019-12-09 17:56

童話般迪士尼暗藏變態 男子3年性侵10歲女童逾百次

2019-12-09 11:11

俄羅斯罕見公開「核手提箱」 發射鍵是這個顏色

2019-12-09 18:37

芬蘭新總理全球最年輕…由同志雙親養大 34歲馬林心念從政初衷

2019-12-09 12:52

日本仁醫中村哲遭槍殺…遺體返鄉 旅日阿富汗人機場迎靈

2019-12-09 12:31

站著就領年薪380萬 澳洲超爽工作人人搶破頭

2019-12-09 18:41

紐西蘭懷特島火山爆發死亡人數增至5死 至少10人失蹤

2019-12-09 16:50

觀光客多到爆！日本三大美景之一島嶼考慮收「入島稅」

2019-12-09 21:54

紐西蘭唯一海洋活火山懷特島 白煙繚繞當地人最愛景點

2019-12-09 16:56

日皇德仁皇后雅子生日感言 遺憾仁醫中村哲喪命海外

2019-12-09 14:04

勇敢！遭丈夫凌虐砍斷雙手 俄女出書為反家暴出聲

2019-12-09 13:31

美國兒童節目芝麻街「大鳥」操偶師史賓尼逝世 享壽85歲

2019-12-09 06:58

兒子太黏人！巧手爸做「媽媽立牌」 僅20分鐘破功網笑翻

2019-12-09 17:59

面對川普警告 金正恩左右手回嗆：沒什麼好失去的

2019-12-09 18:26

紐西蘭懷特火山清喉嚨 噴蒸氣減壓難預測

2019-12-09 22:07

影／屋主體諒送貨員辛勞 「門口籃子」暖心舉動網友喊讚

2019-12-09 13:32

不再「戀愛中」？川普嗆金正恩：敢敵對就讓你失去一切

2019-12-09 12:48

衛報：北韓把自己當詹姆士龐德的對手 威脅不全是假

2019-12-09 12:59

南非小姐獲封2019環球小姐 盼為女性賦權

2019-12-09 15:39

全球軍售額有增無減 美包辦前5大軍火商

2019-12-09 11:29

眾院司委會主席：川普彈劾案若送審 3分鐘即判罪

2019-12-09 10:21

影／北韓「壓力測試」 川普嗆：擋我連任將失去一切

2019-12-09 13:39

川普對法國發動貿易戰 美國葡萄酒收藏家成為意外贏家

2019-12-10 02:22

源於曼谷臥佛寺 泰式按摩有望列入世界文化遺產

2019-12-09 22:02

貿易戰 陸商務部將制定推進貿易發展計畫

2019-12-09 16:45

男誤切斷自己大拇指 用「腳趾」接回重獲新生活

2019-12-09 14:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top