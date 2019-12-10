12歲女孩Snapchat列死亡威脅名單 被捕送辦

一名在佛羅里達州就讀中學的12歲女孩，在Snapchat張貼點名某些同學的「死亡名單」，還聲稱同學們在12月9日這天「就會被殺」，消息曝光後被一名同校同學家長通報警察。 路透 分享 facebook

一名在佛羅里達州就讀中學的12歲女孩，在Snapchat張貼點名某些同學的「死亡名單」，還聲稱同學們在12月9日這天「就會被殺」，消息曝光後被一名同校同學家長通報警察。警方尋線找到女孩，雖然員警調查證實她並沒有殺人計畫，仍以發送死亡威脅、捏造武器犯罪兩項罪名將她逮捕，移送法辦。

佛州魏斯頓(Weston)獵鷹灣中學(Falcon Cove Middle School)一名學生家長6日晚間7時向布羅瓦郡(Broward County)警長辦公室報案。這名家長向警方指出，一名獵鷹灣中學女學生在Snapchat發布死亡威脅。

布羅瓦郡警長辦公室指出，這名女學生在Snapchat的死亡威脅發文裡，明確寫出數名同學的名字。這名女同學在第二則Snapchat發文中則寫道，這些同學生命安全有危險，「他們在12月9日星期一，就會被殺。」

警方指出，威脅緊急因應小組及即時犯罪處理中心的警探調查發現，張貼這些死亡威脅的是一名12歲女孩，這名女孩住在魏斯頓，就讀獵鷹灣中學。

這名女學生對警方坦承，死亡威脅確實是她發表的。警方調查證實，這名女學生其實沒有殺人計畫，至於在社群網站發布死亡威脅的動機為何，警方並未說明。

警方指出，員警在7日晚間逮捕了這名女學生，將她送往青少年輔導中心(Juvenile Assessment Center)，並以發送死亡威脅、捏造武器犯罪兩項罪名將她移送法辦。