眾院彈劾聽證會進行時 川普狂推文：獵巫！
美國眾院司法委員會9日舉行新一輪彈劾公聽會，由參與彈劾調查的兩黨律師出席作證，會上民主黨繼續圍繞調查核心猛攻，直指川普將個人利益置於國家利益之上，濫用職權為個人政治目的謀利；共和黨則抨擊民主黨為了阻止川普連任使盡渾身解數、為彈劾而彈劾；與此同時，川普也在推特連發推文，痛斥彈劾聽證是「獵巫」(witch hunt)。
川普轉發了自己上周的推文，指烏克蘭總統稱「川普在對待烏克蘭事宜以及與他通話的過程中，沒做錯任何事」，他並加上一句「廢柴民主黨丟人！(The Do Nothing Democrats are a disgrace!)」
The Do Nothing Democrats are a disgrace! https://t.co/BlaAqsiw8z— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年12月9日
她還轉發保守派電台主持人賽克頓(Buck Sexton)的推文，指「在美國經濟一片繁榮的時代，民主黨硬是要給美國大眾灌下俄羅斯/烏克蘭的歇斯底里。(ram Russia/Ukraine hysteria down the throats of normal Americans)」
True! https://t.co/1seRjQ11ru— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年12月9日
白宮發言人葛瑞珊(Stephanie Grisham)亦發推文陳述「五大不可反駁的事實」：「一、無證據顯示總統做錯；二、烏克蘭方面說沒有壓力；三、沒有川普總統，對烏援助根本不會存在；四、沒有干預司法公正；這場彈劾進程空前的不公平。」
FIVE INDISPUTABLE FACTS:— Stephanie Grisham (@PressSec) 2019年12月9日
1. No evidence of wrongdoing by @POTUS
2. Ukraine said there was no pressure
3. Lethal aid to Ukraine wouldn’t exist w/o @realDonaldTrump
4. There’s no obstruction whatsoever
5. This is an unfair & unprecedented impeachment process
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