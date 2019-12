眾院彈劾聽證會進行時 川普狂推文：獵巫！

美國總統川普。美聯社 分享 facebook

美國眾院司法委員會9日舉行新一輪彈劾公聽會,由參與彈劾調查的兩黨律師出席作證,會上民主黨繼續圍繞調查核心猛攻,直指川普將個人利益置於國家利益之上,濫用職權為個人政治目的謀利;共和黨則抨擊民主黨為了阻止川普連任使盡渾身解數、為彈劾而彈劾;與此同時,川普也在推特連發推文,痛斥彈劾聽證是「獵巫」(witch hunt)。

川普轉發了自己上周的推文,指烏克蘭總統稱「川普在對待烏克蘭事宜以及與他通話的過程中,沒做錯任何事」,他並加上一句「廢柴民主黨丟人!(The Do Nothing Democrats are a disgrace!)」

The Do Nothing Democrats are a disgrace! https://t.co/BlaAqsiw8z — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年12月9日

她還轉發保守派電台主持人賽克頓(Buck Sexton)的推文,指「在美國經濟一片繁榮的時代,民主黨硬是要給美國大眾灌下俄羅斯/烏克蘭的歇斯底里。(ram Russia/Ukraine hysteria down the throats of normal Americans)」

True! https://t.co/1seRjQ11ru — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年12月9日

白宮發言人葛瑞珊(Stephanie Grisham)亦發推文陳述「五大不可反駁的事實」:「一、無證據顯示總統做錯;二、烏克蘭方面說沒有壓力;三、沒有川普總統,對烏援助根本不會存在;四、沒有干預司法公正;這場彈劾進程空前的不公平。」