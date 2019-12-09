親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

紐西蘭「白島火山」突襲爆發：旅行團5死27失聯

指唐從聖爆料害李沛旭婚變 鏡週刊副總遭起訴

彈劾案是否納入穆勒報告？民主黨人有分歧

2019-12-09 17:09世界日報 編譯孫梁╱綜合8日電

眾院司法委員主席納德勒8日表示，尚未決定是否把穆勒通俄案中有關川普總統控妨礙司法...
眾院司法委員主席納德勒8日表示，尚未決定是否把穆勒通俄案中有關川普總統控妨礙司法的指控也納入彈劾最名內。 美聯社
分享

川普總統的彈劾條款是否要納入已經結案的特別檢察官穆勒通俄門調查報告，民主黨人中存在分歧，眾院司法委員會主席納德勒8日表示，彈劾條款包不包括穆勒調查報告中提出的妨礙司法證據，他不能做出承諾；眾院情報委員會主席謝安達則認為，應包括最鮮明和最有說服力的證據。

民主黨人正在起草彈劾條款，其中一項與穆勒的調查報告和妨礙司法有關。納德勒8日在電視節目中說，他不承諾彈劾條件包括穆勒調查報告提到的妨礙司法證據，表示民主黨人要考慮許多因素。

納德勒說，直接證據表明，川普施壓烏克蘭總統對前副總統白登父子進行調查，這個事實提交給陪審團，將迅速成為有罪判決。

眾院情報委員會主席謝安達認為，民主黨人的重點應集中在嚴重危害國家的彈劾條款，而不是面面俱到。謝安達說，有足夠證據顯示，川普試圖讓其他國家捲入美國的選舉，他是在2020年大選中舞弊。但川普否認他要求烏克蘭總統對白登進行調查。

眾院司法委員會的民主黨成員羅芙根(Zoe Lofgren)表示，民主黨人只應提交有直接證據的彈劾條款。許多直接證據顯示，川普在對白登的調查上濫權，但民主黨人並不掌握直接證據，眾院情報委員會9日提交的報告中，將可能有直接證據，她對此表示期待。司法委員會的民主黨成員席希林(David Cicilline)認為，所有彈劾條款均可能適用。

民主黨人近來在彈劾條款是否包括穆勒的調查報告上意見不一，國會眾議員羅斯表示，他在烏克蘭事件前就反對彈劾。國會民主黨眾議員德明斯(Val Demings)說，如果川普拒絕讓政府官員遵守傳票的要求到國會作證，那麼，我們為何不去調查川普在穆勒調查期間做了些什麼。

民主黨川普烏克蘭彈劾案

延伸閱讀

外媒視角／衛報：北韓喊狼來了 不全是假的

川普警告金正恩：若敵對會失去一切

美聯調查：川普上任後 美影響力式微

影／北韓「壓力測試」 川普嗆：擋我連任將失去...

相關新聞

分析：應對彈劾 川普與柯林頓策略完全不同

2019-12-09 17:06

謝安達：彈劾案不能什麼都控罪 只能抓大放小

2019-12-09 17:03

川普和民主黨 已把彈劾案變成政黨惡鬥

2019-12-09 16:58

美聯調查：川普上任後 美影響力式微

2019-12-09 14:08

禁收難民 美北達科他波利郡恐開第一槍

2019-12-09 13:55

兒子一席話喚醒了他...單親爸爸吸毒15年 戒毒後成人生勝利組

2019-12-09 13:46

遊民夜宿街頭違憲？ 美聯邦最高法院激辯

2019-12-09 13:36

甘迺迪中心榮譽獎 川普連3年缺席

2019-12-09 13:34

鏡頭前遭襲臀 女記者痛斥跑者：你侵犯並物化我

2019-12-09 11:52

烏克蘭總統澤倫斯基今會普亭 示威民眾不准他「投降」

2019-12-09 10:42

眾院司委會主席：川普彈劾案若送審 3分鐘即判罪

2019-12-09 10:21

精神醫師8分鐘殺12軍人 美軍10年夢魘不斷重演

2019-12-09 10:00

近半美軍家庭視俄為友 美智庫直指：川普其人其黨所致

2019-12-08 23:34

影／同學也是家人！5歲孤兒有了家 全班見證、法官落淚

2019-12-08 18:33

嫌水流量太小 川普要管全美廁所的用水標準

2019-12-08 17:42

相隔21年…川普與柯林頓 走上一樣的彈劾之路

2019-12-08 17:39

針對電話門？列入通俄門？彈劾條款怎寫 民主黨臨抉擇

2019-12-08 17:39

眾院司委會公布川普違憲調查報告 周末草擬彈劾案文

2019-12-08 17:39

失業率新低、工作機會增…此時彈劾川普選民埋單嗎？

2019-12-08 17:39

經濟學獎得主：美國須大幅加稅 以對抗貧窮

2019-12-08 17:36
看更多

熱門文章

美中貿易戰 媒體分析：川普手中還有兩項終極武器

2019-12-08 18:47

影／空橋地板破洞 母錄影中目睹女童踩空墜樓亡

2019-12-09 09:21

精神醫師8分鐘殺12軍人 美軍10年夢魘不斷重演

2019-12-09 10:00

她和4男有「開放性關係」 現懷孕全部升格當爸爸

2019-12-09 11:14

金融時報：北京下令公家機關 三年內換掉外國電腦

2019-12-09 08:48

日本一家診所倉庫驚見兩頭熊 呈冬眠狀態

2019-12-08 22:47

9度低溫毛毯全給女兒！單親爸「身體縮一團」被凍死

2019-12-09 14:58

兒子一席話喚醒了他...單親爸爸吸毒15年 戒毒後成人生勝利組

2019-12-09 13:46

北韓重大測試 試射洲際飛彈的最後警告

2019-12-08 22:26

捶心肝！當初1萬5出售小威廉絲壞球拍 如今拍出52萬

2019-12-08 21:10

巴菲特和億萬富豪史泰爾都推薦這種投資心法 趕快來看

2019-12-08 23:00

為什麼我們常吃的香蕉 擺在藝廊竟能賣到456萬元？

2019-12-09 08:36

童話般迪士尼暗藏變態 男子3年性侵10歲女童逾百次

2019-12-09 11:11

紐西蘭懷特島今火山爆發 1遊輪在旁至少1死數失蹤

2019-12-09 10:49

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-12-09 07:43

日本仁醫中村哲遭槍殺…遺體返鄉 旅日阿富汗人機場迎靈

2019-12-09 12:31

近半美軍家庭視俄為友 美智庫直指：川普其人其黨所致

2019-12-08 23:34

北韓測飛彈引擎 試射洲際飛彈的最後警告

2019-12-08 23:53

AirPods Pro熱賣 反而恐讓蘋果為軟體轉型之路傷腦筋

2019-12-09 00:15

美國兒童節目芝麻街「大鳥」操偶師史賓尼逝世 享壽85歲

2019-12-09 06:58

日本仁醫中村哲阿富汗遇害 遺體抵日

2019-12-08 18:57

芬蘭新總理全球最年輕…由同志雙親養大 34歲馬林心念從政初衷

2019-12-09 12:52

貿易戰衝擊 美中都傷

2019-12-08 23:27

全球寬鬆 撐得住2020股市

2019-12-08 23:46

金正恩與李雪主大曬恩愛 舉止親密被指絕無僅有

2019-12-09 17:18

勇敢！遭丈夫凌虐砍斷雙手 俄女出書為反家暴出聲

2019-12-09 13:31

日皇德仁皇后雅子生日感言 遺憾仁醫中村哲喪命海外

2019-12-09 14:04

紐西蘭懷特島火山爆發死亡人數增至5死 至少10人失蹤

2019-12-09 16:50

馬來西亞出現小兒麻痺症病例 近30年首見

2019-12-08 22:50

Fed明年政策 可能更「鴿」

2019-12-08 23:44

不再「戀愛中」？川普嗆金正恩：敢敵對就讓你失去一切

2019-12-09 12:48

影／屋主體諒送貨員辛勞 「門口籃子」暖心舉動網友喊讚

2019-12-09 13:32

衛報：北韓把自己當詹姆士龐德的對手 威脅不全是假

2019-12-09 12:59

日本政府推觀光 擬新建約50家高級飯店

2019-12-08 21:31

股市迭創新高但三分之二美國人無感

2019-12-08 22:04

眾院司委會主席：川普彈劾案若送審 3分鐘即判罪

2019-12-09 10:21

英國會大選 推演三劇本

2019-12-08 23:46

近8成菲律賓民眾：菲美關係 較菲中關係更重要

2019-12-08 19:02

影／北韓「壓力測試」 川普嗆：擋我連任將失去一切

2019-12-09 13:39

全球軍售額有增無減 美包辦前5大軍火商

2019-12-09 11:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top