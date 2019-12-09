彈劾案是否納入穆勒報告？民主黨人有分歧

眾院司法委員主席納德勒8日表示，尚未決定是否把穆勒通俄案中有關川普總統控妨礙司法的指控也納入彈劾最名內。 美聯社 分享 facebook

對川普總統的彈劾條款是否要納入已經結案的特別檢察官穆勒通俄門調查報告，民主黨人中存在分歧，眾院司法委員會主席納德勒8日表示，彈劾條款包不包括穆勒調查報告中提出的妨礙司法證據，他不能做出承諾；眾院情報委員會主席謝安達則認為，應包括最鮮明和最有說服力的證據。

民主黨人正在起草彈劾條款，其中一項與穆勒的調查報告和妨礙司法有關。納德勒8日在電視節目中說，他不承諾彈劾條件包括穆勒調查報告提到的妨礙司法證據，表示民主黨人要考慮許多因素。

納德勒說，直接證據表明，川普施壓烏克蘭總統對前副總統白登父子進行調查，這個事實提交給陪審團，將迅速成為有罪判決。

眾院情報委員會主席謝安達認為，民主黨人的重點應集中在嚴重危害國家的彈劾條款，而不是面面俱到。謝安達說，有足夠證據顯示，川普試圖讓其他國家捲入美國的選舉，他是在2020年大選中舞弊。但川普否認他要求烏克蘭總統對白登進行調查。

眾院司法委員會的民主黨成員羅芙根(Zoe Lofgren)表示，民主黨人只應提交有直接證據的彈劾條款。許多直接證據顯示，川普在對白登的調查上濫權，但民主黨人並不掌握直接證據，眾院情報委員會9日提交的報告中，將可能有直接證據，她對此表示期待。司法委員會的民主黨成員席希林(David Cicilline)認為，所有彈劾條款均可能適用。

民主黨人近來在彈劾條款是否包括穆勒的調查報告上意見不一，國會眾議員羅斯表示，他在烏克蘭事件前就反對彈劾。國會民主黨眾議員德明斯(Val Demings)說，如果川普拒絕讓政府官員遵守傳票的要求到國會作證，那麼，我們為何不去調查川普在穆勒調查期間做了些什麼。