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分析：應對彈劾 川普與柯林頓策略完全不同

2019-12-09 17:06世界日報 編譯林梅婕╱綜合8日電

前總統柯林頓(Bill Clinton)在1998年時，因性醜聞而引發「妨礙司法公正」及涉及偽證罪遭到彈劾，分析師表示此案和川普彈劾調查案雖然有許多相似之處，但兩人卻採取完全不同的策略。

據民調機構蓋洛普(Gallup)分析指出，柯林頓在彈劾聽證會上的表現，當時獲得約60%的支持度，甚至在彈劾案進入訴訟後支持度曾一度高達73%；反觀川普自彈劾調查以來的支持度都相對低迷，只維持在40%附近，民眾一直在是否應該彈劾川普之間有極大的分歧。

雙方所採取完全不同的戰略，最大不同的第一點是，當時柯林頓並不像川普，不斷積極的對彈劾調查做出反擊，反而將焦點集中在國政事務上，並將所有辯護的工作交由律師處理；柯林頓日前接受有線電視新聞網(CNN)主持人塔珀(Jake Tapper)訪問時也說：「我也會建議川普跟我做一樣的事。」

共和黨聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)先前曾說過：「柯林頓當時雖然也替自己辯護，但他從來沒有放下身為總統的職責，我認為這是他當時做最正確的事」。

第二點，雖然柯林頓否認其他罪名，但是對於自己外遇的行為他仍發聲明向國人表達歉意，公開向全國人民坦承「我有罪」；但川普卻不斷多次的強調，自己和烏克蘭總統的電話內容「完美」，完全否認自己的疏失。

柯林頓的前發言人戴維斯(Lanny Davis)建議，川普毫無悔意和歉意的表現會使支持者更難以袒護，戴維斯說：「當時我能用柯林頓的道歉向陪審團表達誠懇，但川普沒有這些題材可以讓他的律師這麼做。」

最後一點，柯林頓當時特別成立專門處理彈劾事務的團隊，並同時蒐集多方建議，讓執政團隊不受彈劾調查的干擾；反之川普卻仍堅持採用個人主義，甚至在10月的記者訪談中表示：「每個人都叫我要組團隊，我就是團隊，我沒有做錯任何事。」

美國總統川普。 歐新社
美國總統川普。 歐新社
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柯林頓川普烏克蘭

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