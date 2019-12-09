謝安達：彈劾案不能什麼都控罪 只能抓大放小

眾院情報委員會主席謝安達（圖中）8日表示讓中院表決彈劾川普總統的證據，將會非常實在，滴水不漏。 美聯社 分享 facebook

眾院情報委員會主席謝安達8日表示，對川普總統的彈劾報告不能包羅萬象，什麼罪都指控，而只能抓大放小。眾院司法委員會民主黨成員羅芙根(Zoe Lofgren)表示，川普與前總統尼克森一樣濫權，兩人都試圖干預選舉，但川普是利用外國干預，碰觸了開國元勳的底線，從重罪到輕罪，他件件在案。

謝安達表示，民主黨人相信川普違反了彈劾條款，但不能什麼都指控，他從自己的檢察官經歷中感到，要對最有力的證據提出指控，而不是面面俱到，儘管對其他問題也可提控，但抓大放小是他作為檢察官的指導原則。

眾院情報委員會在舉行一系列閉門和公開聽證後提出了調查報告，並提交司法委員會。司法委員會周末舉行閉門會，以確定提出哪些彈劾及其性質，本周舉行辯論後將形成彈劾報告，提交眾院全體表決。但不清楚司法委員會提出多少項彈劾，以及是否包括特別檢察官穆勒的調查報告。

謝安達拒絕說明與司法委員會主席納德勒和眾院民主黨領袖磋商的結果，但他表示，司法委員會的彈劾重點應集中在對國家構成嚴重威脅的問題上。

眾院司法委員會民主黨成員羅芙根受訪時表示，川普的濫權與前總統尼克森類似，他的濫權是試圖利用外國來干預選舉，碰觸了開國元勳畫的所有底線。

羅芙根說：「憲法規定，國會是唯一擁有彈劾權的部門，國會已掌握證據，我認為，國會現在可以做出彈劾決定了。」

羅芙根近來在美國史上的每次彈劾調查中都發揮了作用，1970年代初水門醜聞爆發後，她作為國會助手，協助起草彈劾前總統尼克森的報告，先後參與對尼克森、柯林頓和川普的彈劾調查。羅芙根表示，尼克森濫權是試圖影響選舉，而川普不僅是濫權，他還利用外國干預選舉。

但國會共和黨眾議員蓋茲(Matt Gaetz)為川普辯護，他批評民主黨人的彈劾標準不斷變化，指眾院議長南西·波洛西一直反對彈劾，但她反對彈劾不是因為黨派因素，而是特別檢察官穆勒調查的證據不足以構成彈劾。