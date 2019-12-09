川普和民主黨 已把彈劾案變成政黨惡鬥

川普總統（左）7日前往佛州參加政治募款。他堅持眾院民主黨彈劾他，完全是黨派之爭的獵巫行動。 美聯社 分享 facebook

川普總統和民主黨人已把彈劾案變成政黨惡鬥，川普下令政府官員不與國會調查合作，眾院議長南西·波洛西指川普施壓外國領袖以幫助自己連任，違反他的就職宣誓，並敦促眾院司法委員會起草彈劾調查報告。

民主黨人決心不讓川普及其共和黨盟友干擾和延誤彈劾調查，要求迅速提出彈劾指控，眾院司法委員會決定本周舉行彈劾辯論，以完成對川普的濫權和利用外國干預2020年選舉的指控。但川普認為民主黨人的彈劾標準不公正，他的律師表示，國會的彈劾進程川普不會參與。

民主黨人要速戰速決，在年底前舉行彈劾表決，然後交參院審議。但川普可望在參院審議時過關，因為民主黨人在參院幾乎肯定爭取不到彈劾所需的三分之二多數。

川普認為彈劾調查是惡作劇，民主黨人發起彈劾是「瘋了」和「不誠實」，他期待眾院共和黨人及其律師團隊對民主黨猛烈回擊。

眾院司法委員會的共和黨成員山森布雷納(Jim Sensenbrenner)在1999年前總統克林頓被彈劾時，就是提案人之一，他說：「我們當時不指望民主黨人會支持彈劾柯林頓，但我們堅持程序公正，但現在卻沒有程序公正。」

民主黨人否認川普的彈劾案沒有程序公正，指正是川普拒絕讓證人作證和提交證據，眾院情報委員會主席謝安達認為川普和共和黨人是神經質。眾院議長南西·波洛西等民主黨領袖多次邀請川普提交證據和自我辯護，但都被拒絕。因此民主黨認為，是共和黨人試圖改變公正的含義，干擾和延誤彈劾調查。

川普及其密友認為，對他與烏克蘭總統通話的調查，是俄羅斯干預2016年選舉調查的延續。他下令政府官員不得作證，也不提供證據，還呼籲國會共和黨人在彈劾調查中不與民主黨人合作，就像柯林頓的彈劾調查一樣。

對於川普施壓烏克蘭總統對白登父子進行調查是否恰當，川普在國會的兩位堅定盟友梅杜斯(Mark Meadows)和蓋茨(Matt Gaetz)都拒絕回答，梅杜斯表示，他拒絕回答有關川普行為的問題。