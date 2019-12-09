親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

紐西蘭「白島火山」突襲爆發：旅行團5死27失聯

指唐從聖爆料害李沛旭婚變 鏡週刊副總遭起訴

川普和民主黨 已把彈劾案變成政黨惡鬥

2019-12-09 16:58世界日報 編譯孫梁╱綜合8日電

川普總統（左）7日前往佛州參加政治募款。他堅持眾院民主黨彈劾他，完全是黨派之爭的...
川普總統（左）7日前往佛州參加政治募款。他堅持眾院民主黨彈劾他，完全是黨派之爭的獵巫行動。 美聯社
分享

川普總統和民主黨人已把彈劾案變成政黨惡鬥，川普下令政府官員不與國會調查合作，眾院議長南西·波洛西指川普施壓外國領袖以幫助自己連任，違反他的就職宣誓，並敦促眾院司法委員會起草彈劾調查報告。

民主黨人決心不讓川普及其共和黨盟友干擾和延誤彈劾調查，要求迅速提出彈劾指控，眾院司法委員會決定本周舉行彈劾辯論，以完成對川普的濫權和利用外國干預2020年選舉的指控。但川普認為民主黨人的彈劾標準不公正，他的律師表示，國會的彈劾進程川普不會參與。

民主黨人要速戰速決，在年底前舉行彈劾表決，然後交參院審議。但川普可望在參院審議時過關，因為民主黨人在參院幾乎肯定爭取不到彈劾所需的三分之二多數。

川普認為彈劾調查是惡作劇，民主黨人發起彈劾是「瘋了」和「不誠實」，他期待眾院共和黨人及其律師團隊對民主黨猛烈回擊。

眾院司法委員會的共和黨成員山森布雷納(Jim Sensenbrenner)在1999年前總統克林頓被彈劾時，就是提案人之一，他說：「我們當時不指望民主黨人會支持彈劾柯林頓，但我們堅持程序公正，但現在卻沒有程序公正。」

民主黨人否認川普的彈劾案沒有程序公正，指正是川普拒絕讓證人作證和提交證據，眾院情報委員會主席謝安達認為川普和共和黨人是神經質。眾院議長南西·波洛西等民主黨領袖多次邀請川普提交證據和自我辯護，但都被拒絕。因此民主黨認為，是共和黨人試圖改變公正的含義，干擾和延誤彈劾調查。

川普及其密友認為，對他與烏克蘭總統通話的調查，是俄羅斯干預2016年選舉調查的延續。他下令政府官員不得作證，也不提供證據，還呼籲國會共和黨人在彈劾調查中不與民主黨人合作，就像柯林頓的彈劾調查一樣。

對於川普施壓烏克蘭總統對白登父子進行調查是否恰當，川普在國會的兩位堅定盟友梅杜斯(Mark Meadows)和蓋茨(Matt Gaetz)都拒絕回答，梅杜斯表示，他拒絕回答有關川普行為的問題。

川普民主黨共和黨彈劾案

延伸閱讀

外媒視角／衛報：北韓喊狼來了 不全是假的

川普警告金正恩：若敵對會失去一切

美聯調查：川普上任後 美影響力式微

影／北韓「壓力測試」 川普嗆：擋我連任將失去...

相關新聞

彈劾案是否納入穆勒報告？民主黨人有分歧

2019-12-09 17:09

分析：應對彈劾 川普與柯林頓策略完全不同

2019-12-09 17:06

謝安達：彈劾案不能什麼都控罪 只能抓大放小

2019-12-09 17:03

美聯調查：川普上任後 美影響力式微

2019-12-09 14:08

禁收難民 美北達科他波利郡恐開第一槍

2019-12-09 13:55

兒子一席話喚醒了他...單親爸爸吸毒15年 戒毒後成人生勝利組

2019-12-09 13:46

遊民夜宿街頭違憲？ 美聯邦最高法院激辯

2019-12-09 13:36

甘迺迪中心榮譽獎 川普連3年缺席

2019-12-09 13:34

鏡頭前遭襲臀 女記者痛斥跑者：你侵犯並物化我

2019-12-09 11:52

烏克蘭總統澤倫斯基今會普亭 示威民眾不准他「投降」

2019-12-09 10:42

眾院司委會主席：川普彈劾案若送審 3分鐘即判罪

2019-12-09 10:21

精神醫師8分鐘殺12軍人 美軍10年夢魘不斷重演

2019-12-09 10:00

近半美軍家庭視俄為友 美智庫直指：川普其人其黨所致

2019-12-08 23:34

影／同學也是家人！5歲孤兒有了家 全班見證、法官落淚

2019-12-08 18:33

嫌水流量太小 川普要管全美廁所的用水標準

2019-12-08 17:42

相隔21年…川普與柯林頓 走上一樣的彈劾之路

2019-12-08 17:39

針對電話門？列入通俄門？彈劾條款怎寫 民主黨臨抉擇

2019-12-08 17:39

眾院司委會公布川普違憲調查報告 周末草擬彈劾案文

2019-12-08 17:39

失業率新低、工作機會增…此時彈劾川普選民埋單嗎？

2019-12-08 17:39

經濟學獎得主：美國須大幅加稅 以對抗貧窮

2019-12-08 17:36
看更多

熱門文章

美中貿易戰 媒體分析：川普手中還有兩項終極武器

2019-12-08 18:47

影／空橋地板破洞 母錄影中目睹女童踩空墜樓亡

2019-12-09 09:21

精神醫師8分鐘殺12軍人 美軍10年夢魘不斷重演

2019-12-09 10:00

她和4男有「開放性關係」 現懷孕全部升格當爸爸

2019-12-09 11:14

金融時報：北京下令公家機關 三年內換掉外國電腦

2019-12-09 08:48

日本一家診所倉庫驚見兩頭熊 呈冬眠狀態

2019-12-08 22:47

9度低溫毛毯全給女兒！單親爸「身體縮一團」被凍死

2019-12-09 14:58

兒子一席話喚醒了他...單親爸爸吸毒15年 戒毒後成人生勝利組

2019-12-09 13:46

北韓重大測試 試射洲際飛彈的最後警告

2019-12-08 22:26

捶心肝！當初1萬5出售小威廉絲壞球拍 如今拍出52萬

2019-12-08 21:10

巴菲特和億萬富豪史泰爾都推薦這種投資心法 趕快來看

2019-12-08 23:00

為什麼我們常吃的香蕉 擺在藝廊竟能賣到456萬元？

2019-12-09 08:36

童話般迪士尼暗藏變態 男子3年性侵10歲女童逾百次

2019-12-09 11:11

紐西蘭懷特島今火山爆發 1遊輪在旁至少1死數失蹤

2019-12-09 10:49

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-12-09 07:43

日本仁醫中村哲遭槍殺…遺體返鄉 旅日阿富汗人機場迎靈

2019-12-09 12:31

近半美軍家庭視俄為友 美智庫直指：川普其人其黨所致

2019-12-08 23:34

北韓測飛彈引擎 試射洲際飛彈的最後警告

2019-12-08 23:53

AirPods Pro熱賣 反而恐讓蘋果為軟體轉型之路傷腦筋

2019-12-09 00:15

美國兒童節目芝麻街「大鳥」操偶師史賓尼逝世 享壽85歲

2019-12-09 06:58

日本仁醫中村哲阿富汗遇害 遺體抵日

2019-12-08 18:57

芬蘭新總理全球最年輕…由同志雙親養大 34歲馬林心念從政初衷

2019-12-09 12:52

貿易戰衝擊 美中都傷

2019-12-08 23:27

全球寬鬆 撐得住2020股市

2019-12-08 23:46

金正恩與李雪主大曬恩愛 舉止親密被指絕無僅有

2019-12-09 17:18

勇敢！遭丈夫凌虐砍斷雙手 俄女出書為反家暴出聲

2019-12-09 13:31

日皇德仁皇后雅子生日感言 遺憾仁醫中村哲喪命海外

2019-12-09 14:04

紐西蘭懷特島火山爆發死亡人數增至5死 至少10人失蹤

2019-12-09 16:50

馬來西亞出現小兒麻痺症病例 近30年首見

2019-12-08 22:50

Fed明年政策 可能更「鴿」

2019-12-08 23:44

不再「戀愛中」？川普嗆金正恩：敢敵對就讓你失去一切

2019-12-09 12:48

影／屋主體諒送貨員辛勞 「門口籃子」暖心舉動網友喊讚

2019-12-09 13:32

衛報：北韓把自己當詹姆士龐德的對手 威脅不全是假

2019-12-09 12:59

日本政府推觀光 擬新建約50家高級飯店

2019-12-08 21:31

股市迭創新高但三分之二美國人無感

2019-12-08 22:04

眾院司委會主席：川普彈劾案若送審 3分鐘即判罪

2019-12-09 10:21

英國會大選 推演三劇本

2019-12-08 23:46

近8成菲律賓民眾：菲美關係 較菲中關係更重要

2019-12-08 19:02

影／北韓「壓力測試」 川普嗆：擋我連任將失去一切

2019-12-09 13:39

全球軍售額有增無減 美包辦前5大軍火商

2019-12-09 11:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top