影／北韓「壓力測試」 川普嗆：擋我連任將失去一切

北韓官媒稍早報導，成功進行了一場「重大測試」，疑施壓美國鬆綁制裁。美國總統川普隨即反嗆，警告北韓別亂挑釁，妨礙他連任，否則將失去「一切」。

北韓中央通信社8日稍早報導，在美國聲稱平壤已關閉的西海衛星發射基地（Sohae Satellite Launching Station），進行「非常重大的測試」。《BBC》報導，分析師認為可能是衛星或洲際彈道飛彈（ICBM）發動引擎的地面測試。

由於美朝無核化談判停滯，金正恩要求川普政府年底之前讓步，在多項制裁上放寬政策，這場「重大試驗」顯然是在施壓。如果美國不買帳，北韓恐重啟試射洲際彈道飛彈或「人造衛星」，讓東北亞局勢再度惡化。

外媒報導，北韓可以說是川普任內唯一的外交重大成就，川普顯然不想在競選連任成功前讓自豪的北韓外交成就破功。而北韓領導人金正恩可能就是看準了這一點，抓住川普弱點趁機施壓。