甘迺迪中心榮譽獎 川普連3年缺席

甘迺迪中心榮譽獎(Kennedy Center Honors)8日晚間於華府頒獎；2017年許多得獎者揚言若川普總統出席就要發起抵制後，這已是川普連續第三年拒絕出席。

演員莎莉‧菲爾德(Sally Field)、歌手琳達‧朗斯塔特(Linda Ronstadt)、球風火合唱團(Earth Wind & Fire)、指揮麥可‧提森‧湯瑪斯(Michael Tilson Thomas)、以及兒童教育電視劇「芝麻街」(Sesame Street)，皆獲頒藝術領域終身成就獎。

72歲的菲爾德19歲時就已是電視明星，生涯更拿過兩座奧斯卡金像獎及三座艾美獎；去年也出演串流媒體網飛(Netflix)迷你劇「狂想」(Maniac)。

「芝麻街」1969年開播已來，成為兒童教育電視節目知名品牌，正在HBO播出全新影集，並將在數月後於舊東家公共電視網(PBS)重播；製作人寇尼(Joan Ganz Cooney)與默賽特(Lloyd Morrisett)代表團隊領獎。

朗斯塔特為1970到1980年代的美國樂壇代表人物，於1977年曾登上「時代」(TIME)雜誌封面；2011年因帕金森氏症惡化而宣布封麥。

湯瑪斯擔任舊金山交響樂團(San Francisco Symphony)音樂總監長達24年，以詮釋奧地利作曲家馬勒(Gustav Mahler)交響曲全集而聲名大噪。

來自芝加哥的球風火合唱團由主唱莫里斯‧懷特(Maurice White)創立，曲風包含節奏藍調、放克、迪斯可等元素，八首金曲勇奪排行榜冠軍。