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禁收難民 美北達科他波利郡恐開第一槍

2019-12-09 13:55世界日報 編譯孫梁／綜合8日電

北達科他州波利郡(Burleigh)郡府委員會定9日舉行禁止接納難民的表決，如果通過，將成為自川普總統發布限制難民的行政令以來，第一個禁止難民的地方政府。

波利郡是州府俾斯麥市所在地，全郡居民9萬5000人。委員會主席比特納(Brian Bitner)表示，他們原定上周表決，但大批熱情高漲的民眾湧入現場，為10多年來少見，因此將表決推遲到9日。比特納拒絕預計表決結果，但表示他反對接納難民，因為多數民意清楚地表明，投票支持接納難民的人將無法贏得連任競選。

川普的行政令大幅削減明年的難民人數，為國會1980年通過難民法案以來最少，川普表示，難民只能安置在願意接收的州郡，但全國許多州郡表示願意接收難民。

北達科他州州長上月表示，只要各郡同意，州府就將繼續接收難民，全看地方政府的意願。隨後，北達科他州的Cass郡和Grand Forks兩郡同意接納，位於Cass郡的全州最大城市Fargo市的市長說，他們需要難民來促進經濟，該市安置的難民有90%的人在三個月內找到了工作。

但保守派的波利郡迅速表示反對，該郡極端保守派的州眾議員貝克(Rick Becker)說，難民將耗盡該郡的社會服務計畫、學校資源和執法力量。他說，接納難民不是膚色問題，我們數十年前就應限制難民，但過去我們沒有決定權。如今如果有人願要，他們就可接收，但不想要就不應接納。

俾斯麥市的市長表示，市政府雖在接納難民上沒有決定權，但他與反對接收更多難民的人站在一起。他說，安置難民會產生許多經濟問題，包括學校擁擠和許多福利計畫等。

北達科他州自1948年以來開始接納難民，難民安置辦公室表示，他們以前每年約安置400個難民，但2019會計年度減少到124人。

難民川普

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