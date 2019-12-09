遊民夜宿街頭違憲？ 美聯邦最高法院激辯

在全美各地頻傳遊民夜眠時遭攻擊事件之際，流浪漢夜宿公共場所是否是憲法保障的權利引發討論；聯邦最高法院大法官已開庭聽取各方陳詞，也讓大家重新檢討歷年來有關街友權利的辯論。

這次開庭源自愛達荷州波夕市(Boise)和不少城市都有限制街友夜宿的法規，十年前，波夕市的馬丁(Robert Martin)等六名街友因被罰25到75元，控告市府；管轄西部各州的第九上訴巡迴法庭去年裁定，在市府無力提供庇護所情況下，對夜宿街頭的人強力執法，太過殘忍不當；地方政府不服，而上訴到高院。

第九上訴法院以基本人權為出發點，裁定市政府僅僅因為街友夜宿公共場所，就將他們定罪的法規違法。

法官瑪莎‧柏宗(Marsha Berzon)引述1968年高院的判決，其中幾位大法官說，長期酗酒者若在公共場所無法自制，喝個爛醉，也許仍該受罰。不過，她在裁決書中寫道，憲法第八修正案禁止處罰無法獲得庇護的人夜宿街頭，這種人既然沒得室內安置所可以去，高院這樣裁決太過「狹隘」。

加州等西部九州的官員都不服柏宗法官的裁決，認為高院的1968年裁定一點都不狹隘，連第九上訴法院的史密斯法官(Milan Smith)也認為，柏宗的裁決會讓地方官員綁手綁腳，無以紓解民間對流浪街頭問題的擔憂。

史密斯說，市民擔心街友對社區安全與居民健康造成威脅，這不是無理取鬧，而市政府無力提供住處給街友，卻無法執行限制露宿、紮營的法律的話，市府官員將無法向市民交代。

洛杉磯等市府因此要求高院考慮推翻柏宗的裁決。洛杉磯目前以妥協的方法，在晚上9時到早上6時之間，不驅離流浪漢。

洛杉磯的律師伊凡捷利斯(Theane Evangelis)說，第九上訴庭的裁定「沒道理，也不可行」，只會綁住市府和警察的手腳，讓他們無法處理流浪街頭的問題。

伊凡捷利斯代表波伊茲市府提出上訴，籲請高院推翻第九上訴法院的判決。她說，如果夜宿街頭是憲法保障的基本人權，那第九上訴庭轄下的1600個都市，都沒法保障社區衛生與安全了。