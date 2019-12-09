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美聯調查：川普上任後 美影響力式微

2019-12-09 14:08聯合晚報 編譯樊蕙／綜合報導

來自不同國家的多位外交官、官員與學者接受美聯社訪問時都說，世界秩序正在改變，而美國正逐漸偏離核心地位；川普總統上任三年來，美國的全球影響力日漸減弱。

過去三年來，以往關係密切的盟邦，包括法國、阿富汗、墨西哥、土耳其、德國等國家，如今都已悄悄疏離華府。

連加拿大總理杜魯多都在最近的北約峰會期間，被拍到與法國、英國、荷蘭等歐洲國家領袖私下閒聊揶揄川普。

美國仍是超級大國，但美國的影響力式微，牽動全球地緣政治局勢的變革，更為美國兩大宿敵俄羅斯與中國製造機會，與以往都用懷疑眼光看待它們的許多國家進一步接觸。

從巴基斯坦、菲律賓、到埃及，當地政府在經濟或軍事上，都與俄羅斯與中國進行更密切的合作；法國總統馬克宏不只認為北約已「腦死」，近期的中國行更旨在彰顯歐盟已不再信任華府。

在伊拉克與敘利亞與美國並肩的庫德族民兵感受最深；美國宣布撤軍敘利亞後，一位庫德族官員對記者說：「背叛行為已完成。」其實庫德族早就擔心會遭華府遺棄，其官員早在一年多前便開始與敘利亞及俄羅斯進行非正式途徑協商。

在美國決定放棄自由貿易與氣候變遷等領域的領導地位時，中國更樂意出面取而代之。

白宮似乎認為無所謂；川普堅守「美國優先」政策，堅信摒棄全球主義、擁抱雙邊關係對美國更有利，還說美國更強，世界就會更強；他9月在聯合國大會時說：「未來不屬於全球主義者，而是愛國者。」

丕優研究中心去年的調查顯示，25個國家中，只有25%民眾認為美國如今的重要性不如十年前；另一份調查也發現，幾乎每個國家的民眾都說，他們寧願讓美國主導世界秩序。

俄羅斯法國庫德族敘利亞川普北約氣候變遷

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