兒子一席話喚醒了他...單親爸爸吸毒15年 戒毒後成人生勝利組

Jason Wickline戒毒成功後（左）與深陷毒品時（右）身形相差甚遠。圖/ Jason Wickline臉書 分享 facebook

美國一位爸爸4年前被警方查獲製毒而遭到逮補，同時也被指控長期沈溺於毒品、忽視孩童照護等罪名。當時他眼睜睜的看著兒子被警方帶離，但兒子臨走之前對他的深情喊話讓他徹底清醒、戒掉毒癮。如今整個人脫胎換骨，不僅成功接回兒子、交到新女友，他將親身案例在社群媒體上分享給大家。

根據《TODAY》報導，美國有一位41歲的單親爸爸傑森（Jason Wickline），4年前因製造冰毒、吸毒、忽視兒童照護等罪名被逮補。他的兒子（Krystian）也被警方帶往照護機構安置，以為不會再看到爸爸的兒子對傑森說到：「爸爸我愛你，我永遠不會忘記你」。這一席話，讓親眼看著兒子被強制帶離的傑森當場崩潰。那時傑森已在監獄進進出出將近15年了，身型也因長期吸毒，變得異常消瘦、乾癟，他本以為這次最長會被關上至少30年，但最後，他在30個月後因良好的表現提早出獄。

出獄的傑森，現在不僅已將兒子接回家、還交了新的女友，幸福美滿的生活堪稱人生勝利組。傑森也在今年7月，將自己吸毒前、戒毒後的對比照片放上社群媒體跟大家分享。現在體格壯碩、氣色良好又幸福的他，對比過去的消瘦、不成人形的模樣，讓這組照片最近在網路上竄紅，傑森也成為在社群媒體上知名戒毒運動「＃recoverychallenge」的最佳象徵。

傑森表示，「現在跟過去完全不同了」，他認為身邊圍繞著積極生活的朋友，而他也會努力地以自身經驗回饋社會，希望所有深陷毒品的人都能知道戒毒是有可能發生的，「如果我可以，你也可以。」

美單親爸爸（Jason Wickline），在社群媒體上分享自己戒毒的成功案例。圖／ Jason Wickline臉書 分享 facebook